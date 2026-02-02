Sin cambios en el IPC, el Gobierno blinda la vaca sagrada de Javier Milei

La desinflación, eje central del relato sobre el milagro de Javier Milei.

La renuncia de Marco Lavagna al INDEC , a solo ocho días de la publicación de la inflación de enero de 2026 -el primer dato que debía determinarse con la nueva metodología- expuso una decisión política clave del Gobierno : postergar el cambio en la medición del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) para preservar el proceso de desinflación como principal activo de gestión.

El ministro de Economía, Toto Caputo , salió a confirmar que el índice actual seguirá vigente y que la actualización metodológica quedará en pausa hasta nuevo aviso.

Caputo habló dos veces este lunes en entrevistas periodísticas. Primero por la mañana y luego por la tarde, ya con la renuncia de Lavagna confirmada. En la segunda aparición se ocupó de subrayar que el cambio de metodología no era oportuno.

“No hay necesidad de cambiarlo ahora”, afirmó el ministro y agregó: “Tenía que implementarse cuando el proceso de desinflación se hubiese terminado”. En esa línea, sostuvo que "Milei no quería que se atribuyera la baja de la inflación al cambio estadístico".

Según Caputo, el propio Lavagna reconocía que “no había diferencia” relevante entre un índice y otro en el corto plazo y que la postergación fue “acordada mutuamente”. Sin embargo, el ministro confirmó que el extitular del INDEC pretendía aplicar la nueva metodología en los tiempos anunciados oficialmente. "Quería hacerlo ahora", dijo Caputo.

Reemplazo y el nuevo dato de inflación

Tras la salida de Lavagna, Caputo anunció inmediatamente que Pedro Lines asumirá como nuevo director del INDEC. “Tiene una trayectoria intachable”, sostuvo el ministro y remarcó que su designación garantiza transparencia y continuidad operativa en el organismo.

Junto a la confirmación del reemplazo, Caputo aseguró que la nueva forma de medir la inflación quedará postergada hasta que el proceso de desinflación esté “consolidado”.

El 10 de febrero, el INDEC dará a conocer el dato de inflación de enero de 2026. En principio, iba a ser el primer IPC elaborado con las nuevas ponderaciones basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, pero finalmente se difundirá con la metodología vigente.

La decisión dejó expuesto al propio Banco Central, que ya había dado por hecho el cambio metodológico en su último Informe de Política Monetaria (IPOM). Como informó Letra P la semana pasada, el BCRA había incorporado en sus proyecciones un IPC con mayor peso de los servicios regulados, especialmente tarifas.

Un IPC más sensible a tarifas y servicios

La nueva metodología del IPC implica cambios técnicos importantes:

- Mayor peso de los servicios: tarifas de luz, gas, agua, transporte y comunicaciones pasan a tener una incidencia mayor en el índice.

- Actualización del patrón de consumo: se reemplazan ponderadores basados en encuestas de hace más de una década por la ENGHo 2017/18.

- Mayor impacto de la quita de subsidios: con aumentos tarifarios en curso, el nuevo IPC tendería a mostrar registros mensuales más elevados.

En un contexto de quita de subsidios y recomposición de tarifas, distintas estimaciones señalan que el nuevo índice podría haber arrojado una inflación más alta que la registrada con la metodología actual, lo que le pondría un piso más elevado al proceso de desinflación.

Suspicacias en el gremio

La renuncia de Lavagna se produjo a sólo ocho días de la publicación del IPC de enero, lo que generó suspicacias tanto en el mercado como en los gremios del organismo. El ahora exfuncionario trabajaba en la actualización metodológica desde 2024.

ATE-INDEC advirtió sobre el momento elegido para el cambio de autoridades. En un comunicado difundido tras la renuncia, señaló: “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia de Marco Lavagna a ocho días de la salida del IPC con las nuevas ponderaciones”.

El sector gremial del organismo convocó a una conferencia de prensa para este martes a las 13.30. “Contra la reforma y por un INDEC independiente de los gobiernos de turno”, son las consignas.

“El organismo va a estar en el centro de la opinión pública”, advirtió y reclamó que el IPC de febrero se publique con las nuevas ponderaciones de la ENGHo 2017/18.

Además, trazó un paralelismo histórico. “Nos parece un déjà vu porque en una fecha parecida de 2007 se intervino políticamente el INDEC porque no gustaba el dato del IPC de enero”, recordó.

Tensiones internas y conflictos salariales

La salida de Lavagna también se da en un contexto de malestar interno dentro del INDEC. Trabajadores del organismo vienen denunciando congelamiento salarial y pérdida de técnicos calificados, lo que impacta en la capacidad operativa y técnica del instituto.

Tan es así, que el propio Caputo justificó el estado "abierto a oportunidades laborales" que publicó Lines en la red social LinkedIn. “Los sueldos quedaron muy bajos”, admitió y reconoció: “Mucha gente dice que es muy difícil y que no lo podemos sostener”.

INDEC El INDEC, bajo fuego tras la renuncia de su director: no se estrenará el nuevo IPC anunciado. Captura de redes

A esto se suman cuestionamientos externos. Instituciones académicas, consultoras privadas y organismos internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), venían señalando la necesidad de actualizar la metodología del IPC y otros indicadores clave.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió el informe Controversias y cuestionamientos metodológicos en el INDEC bajo la presidencia de Javier Milei, donde detalla diferencias significativas entre el IPC actual y el que surge de ponderadores actualizados.

Según el documento, con la nueva metodología la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 habría sido 288,2%, frente al 249,5% medido con el esquema vigente, una diferencia de 38,7 puntos porcentuales. Las mayores brechas se concentran en los rubros Vivienda y Transporte, especialmente en febrero y abril de 2024.