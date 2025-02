Javier Milei queda a tiro de otro cachetazo: avanza en el Senado la creación de una comisión investigadora

De no alcanzarse ese número, tarde o temprano en la cámara alta la mitad más uno del recinto creará la comisión, una situación que en Diputados parece lejana: el único proyecto similar presentado por el bloque Democracia Por Siempre, integrado por 12 exmiembros de la UCR , no reúne el consenso necesario para ser aprobado.

Sólo se plegaron los 98 de UP -pese a que aun así intentarán avanzar con un juicio político-, la Coalición Cívica (6 miembros), la Izquierda (5) y por ahora sólo tres de Encuentro Federal ( Mónica Fein , Esteban Paulón y Natalia De la Sota ), más algún que otro monobloque. El diputado Nicolás Massot , de EF, prefirió avanzar con citaciones a funcionarios. Pidió que asistan Guillermo Francos , Manuel Adorni , Karina Milei y Mariano Cúneo Libarona .

La iniciativa crea una comisión de 17 miembros, que tendrá 180 días para emitir un informe final sobre la conducta de Milei por haber promocionado la memcoin $LIBRA y "su posible participación en la presunta defraudación". Podrá solicitar informes al Gobierno y a la Secretaría de Inteligencia Del Estado (SIDE), tomar testimonios y hasta efectuar allanamientos a través del juez competente.

En caso de encontrar un delito, la comisión deberá aportar los datos a la justicia. De la misma manera, si hubiera causales de mal desempeño de Milei podría convertir la información en nuevos pedidos de juicio político al Presidente, que son instruidos inicialmente en Diputados.

Como explicó Letra P, hasta ahora en la oposición dialoguista de la cámara baja no hay ánimos de llevar a Milei al banquillo. El proceso conlleva audiencias, con un reglamento que asigna muchas atribuciones a los diputados, como la de llevar testigos rebeldes por la fuerza.

Pero tampoco la propuesta de crear una comisión investigadora tiene una mayoría garantizada en Diputados y por lo tanto los autores de la iniciativa empezaron a mirar con agrado que la tarea se traslade a la cámara alta.

Ocurre que en el bloque UCR de Diputados no hay voluntad de avanzar en una investigación legislativa sobre la conducta de Milei y sin al menos cinco votos de esa fuerza no hay mayoría posible. El único interesado en acompañar una comisión investigadora es Julio Cobos. "No estaría mal que se investigue en el Senado y si se encuentran los elementos, se inicie un juicio", sostuvo ante Letra P una fuente del bloque DPS.

Pacto UCR-UP

El temario de la sesión del jueves se definirá en una reunión de labor parlamentaria de este miércoles, cuando la UCR pedirá tratar el expediente para crear la comisión. Como se trata de un proyecto de resolución, puede debatirse en extraordinarias, pero al no tener dictamen requiere una mayoría especial.

El oficialismo intentará bloquear ese número, pero difícilmente pueda impedir que en las próximas semanas no se trate el proyecto en comisiones y llegue al recinto. Debería debatirse en Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo, una habitual aliada del oficialismo, quien el sábado pidió al Gobierno identificar responsables por la presunta estafa que puso a Milei en el ojo de la tormenta.

Otra novedad de este jueves es que la senadora Mónica Silva, cercana al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que investigue el Libragate. Debería tener la aprobación de las dos cámaras del Congreso.

En Unión por la Patria están decididos a votar a favor de la comisión en cualquier circunstancia. En la negociación, pedirán a la UCR que respalde un proyecto presentado por Anabel Fernández Sagasti, para revocar las facultades delegadas que tiene Milei, incluidas en la ley Bases. La iniciativa también solicita al Gobierno un informe detallado del uso que le dio a esas prerrogativas en este año.

Un proyecto similar fue presentado por el bloque de Diputados de UP. No es fácil que prosperen, porque la mayoría del radicalismo acompañó esas atribuciones hace menos de un año. El rol de la cámara baja en el Libragate se definirá en una sesión especial que UP citará para marzo, con todas las opciones en el temario.

Si para ese entonces no hay comisión creada en el Senado, el proyecto de DPS es el que más chances tiene de reunir una mayoría. También podrían prosperar las citaciones a funcionarios, como Karina Milei. Por ahora, el oficialismo no muestra una defensa que lo impida.