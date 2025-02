Victoria Villarruel mantiene la sesión del jueves y expone a Javier Milei al escarnio

Por ahora, el Libragate no alteró la agenda del Senado: Victoria Villarruel sigue decidida a citar a una sesión para el jueves para tratar la suspensión de las PASO , temas penales y, si pide la Casa Rosada, los pliegos para la Corte. La vicepresidenta recibirá este martes a los bloques dialoguistas para definir si formaliza la citación.

"Hasta ahora no hay cambios en los planes de sesionar", sostuvo ante Letra P una fuente de la presidencia del Senado. De todos modos, otras voces de la cámara alta fueron más cautas . "La intención está, pero el temario dependerá del diálogo que tenga Villarruel con la oposición", matizaron.

La vicepresidenta no participaría de la sesión, por el viaje de Milei a Estados Unidos. Pero sabe que si se abre el recinto no se podrá evitar que se hable del Libergate. En su entorno aclaran que cuidarán al Presidente. "No es nuestra intención exponerlo. La sesión ni siquiera está convocada. Lo que ocurra será responsabilidad de los senadores", se defienden.