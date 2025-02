Mauricio Macri: "Hemos visto un presidente descuidado y mal rodeado"

Live Blog Post

Macri puso en duda el "acuerdo" con Milei por su entorno: "Descuidado y mal rodeado"

El expresidente Mauricio Macri puso en duda el "acuerdo" con el presidente Javier Milei por "descuidado y mal rodeado" tras la difusión de la criptoestafa $LIBRA. "No estamos tan bien, la cosa no va a funcionar, por ahora no funcionó", evaluó el titular del PRO.

"El Presidente quiere un acuerdo 10, pero cuando yo sumo cero y cero de los dos integrantes del triángulo de hierro me da 3,33", definió el exmandatario ante la prensa en Santa Fe.

"El PRO le propuso sentarse con gente capacitada para discutir el para qué y hubo cero respuesta de la gente que acompaña al Presidente, estamos estancados", apuntó el ingeniero y remarcó: "La relación especial la tengo con el Presidente". Macri precisó: "No dudo de su honestidad, tengo una relación personal de afecto con él muy linda, pero tiene que rodearse mejor".