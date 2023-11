El presidente electo , Javier Milei , comenzó a mostrar sus cartas, todas de basto : será palo en el desmonte dogmático del Estado , será palo en la privatización hasta de lo que sería un gran negocio para la sociedad, será palo en la desregulación y la apertura y será palo en la defensa de la propiedad –cómo no– del 55,7% de los votos obtenido el domingo. Y si hay "resistencias", como avisó el mismo domingo de triunfo, también será palo . Con la gobernabilidad en juego, quien avisa no traiciona.

unnamed.png

La primera impresión es la que cuenta, pero en lo que respecta a YPF, la enajenación del 51% que pertenece a la Nación requeriría un trámite arduo en el Congreso, blindada como está la propiedad estatal de la compañía desde su estatización en 2012 con el requerimiento de una mayoría especial de dos tercios en cada cámara.

Cuando llegue el momento, la pelea política y acaso judicial será encarnizada. ¿"Judicial", dijimos? Seguí leyendo.

El albur del dólar

Si el lunes habló Wall Street, este martes hablará el mercado local.

Al calor de la sorpresa por el contundente triunfo del ultraderechista, la referencia cambiaria del fin de semana largo, el dólar cripto, trepó como un barrilete, para después bajar a su nivel de arranque, alineado con los 950 pesos del dólar blue del último viernes. Los especialistas esperan presiones en la rueda de este martes, pero los operadores están más atentos a las señales de la política que a esos vaticinios.

El jefe de asesores de Milei, Carlos Rodríguez, aseguró que "hay que dejar flotar el dólar el primer día de gobierno", esto es el 10-D, lo que auguraría un salto muy fuerte dada la ausencia de divisas en el Banco Central con las cuales defender una paridad razonable.

dólar a mil.jpg

El hombre de la ultraliberal UCEMA completó su receta con la prescripción de una baja abrupta de las tasas de interés y un ajuste del gasto todavía más abrupto, lo que –afirmó– permitiría colocar la inflación en un solo dígito en un año. A la dolarización se puede llegar, vaticinó, con una transición bimonetaria.

El detalle es que Rodríguez ha perdido influencia en el entorno de Milei, que la alianza con Mauricio Macri podría hacer desembarcar otros equipos y que, así las cosas, el mencionado solo habló a título individual. Los liberales autopercibidos son así: no los anima demasiado el espíritu de cuerpo.

De hecho, el presidente electo discrepa con su subordinado, quien pareciera estar de salida. Para Milei, antes de eliminar el cepo cambiario hay que desactivar "la bomba de las Leliq", esto es la enorme deuda del Banco Central con los bancos. Esto, dijo, se hará sin confiscación de depósitos y en paralelo al equilibrio de las cuentas públicas. Caso contrario, un traspaso violento al dólar podría desatar una hiperinflación.

La crítica de este medio a mucho de lo que plantea el mandatario electo hace una pausa en este punto: la postura de Milei sobre el cepo parece más realista que la de Rodríguez.

El filo de la motosierra

Muerte al Estado: más allá de las ptivatizaciones, la libertad avanza con un amplio plan de desregulaciones que incluiría hasta el fin de los registros automotores. El diputado electo Alberto Benegas Lynch nieto, "Bertie", adelantó que el fin absoluto de la obra pública apunta a desplomar, junto con otras podas severas, un 13% del PBI el gasto público. No es claro si alguien en La Libertad Avanza (LLA) tiene idea de lo que significa semejante recorte en términos de drama humano y conflicto social.

Esto, para Milei, es hacer "que el ajuste lo pague la política" –las provincias y municipios que se benefician de esas partidas, así como "los empresarios prebendarios y los políticos chorros"–, pero el efecto no puede dejar de derramar sobre la sociedad en forma de paralización de actividades de compañías proveedoras y de las fuentes de ingreso de miles y miles de trabajadores. Poco a poco, en medio de pronósticos iniciales de una recesión del 3% para el año que viene, la motosierra comienza a mostrarles a los cándidos su verdadero filo.

Milei motosierra

El plan no se agota en la preparación para la venta de YPF, última joya de la abuela, y el abandono de la obra pública a lo que le resulte rentable a alguna empresa. Incluye la privatización de los medios de comunicación en poder del Estado y la entrega de Aerolíneas Argentinas a sus empleados, algo que sumado a la exigencia de déficit cero equivaldría a un virtual abandono.

El brigadier retirado de la Fuerza Aérea Jorge Mario Reta y, sobre todo, el macrista Guillermo Dietrich suenan para hacerse cargo del regreso de la política de cielos abiertos.

En tanto, ¿qué pasará desde el mismo debut, cuando la ANSES deba hacer frente al aumento de 20,87% de las jubilaciones a raíz de la aplicación de la fórmula de movilidad, además de los bonos oportunamente anunciados por Sergio Massa para sostener el poder adquisitivo de las prestaciones mínimas? Dado el apego del mandatario electo por el respeto a los acuerdos económicos, la futura titular, Carolina Piparo, seguro que honrará esos compromisos. ¿No?

Carolina Piparo

El superajuste anunciado confluye con la madre de las medidas que se vienen: la eliminación total, desde el día uno, de la emisión de pesos del Banco Central, lo que, según el anarcocapitalista, permitiría "destruir la inflación en 18 a 24 meses".

Hecho esto, descripto por Milei como "el cierre del Banco Central" –que podría seguir existiendo nominalmente a través de sus funciones de control del sistema bancario, de modo de eludir un posible veto por inconstitucionalidad en la Corte Suprema–, el proceso hacia la dolarización sería producto de una elección de la moneda que prefieran usar los argentinos. Un proceso largo, por otro lado, y que preocupa: una eventual devaluación permanente del peso podría ser fuente infinita de inflación y de licuación del capital de las empresas y de los ingresos de la población.

En este sentido, cabe preguntarse por el futuro de los alquileres, dado el anuncio de que la ley en vigencia será derogada. ¿Se terminará de dolarizar también ese mercado sensible?

La libertad avanza y el desencanto prematuro de muchos acecha.

¿Acuerdos tácitos?

Después del "megacanje", el festival de las Lebac y el fracaso macrista con la inflación, entre otras participaciones, Federico Sturzenegger podría encontrar una nueva revancha en el nuevo gobierno. Hombre afortunado. Sin embargo, Milei se niega a confirmar el nombre de su ministro de Economía para no desgastarlo mientras cincha sin piedad con Alberto Fernández y con Massa sobre las condiciones de la transición.

Massa dejó de lado los amagues de licencia, algo que habría equivalido a una renuncia sin honra. El jefe del Palacio de Hacienda toma el riesgo de lidiar con tres semanas infernales en el mercado, pero no se irá de la función pública dejando la sensación de una deserción que sería ruinosa para cualquier proyecto venidero. Bien por él, sobre todo si pretende convertir en futuro el meritorio 44% que obtuvo en el ballotage del domingo… dadas las condiciones, claro.

massa economía.jpg

En ese sentido, hizo una concesión: sin llegar a disponer el salto discreto del tipo de cambio oficial que pretende imponerle el ultraderechista, decidió extender hasta el 10 de diciembre el dólar especial para las exportaciones, elevando además del 30% al 50% la proporción que se podrá liquidar a través del mercado libre del "contado con liquidación", lo que mejorará en un 20% la paridad efectiva hasta los 614 pesos. Habrá desde hoy otra devaluación, pero será indirecta.

Desacuerdos evidentes

La "Oficina del Presidente Electo" también señaló que, más allá de lo conocido, "no habrá ningún anuncio de nombramientos hasta el día de la asunción", lo que pareció un nuevo dique de contención a las apetencias de Macri de intervenir la futura administración. Ya lo había anticipado en la víspera, cuando agradeció y remarcó dos veces "el gesto patriótico" y "el apoyo incondicional" del expresidente y de Patricia Bullrich. Las reuniones entre el expresidente y el presidente electo se suceden y son extensas, lo que se consumará en la ruptura formal de Juntos por el Cambio, con la definitiva eyección de la Coalición Cívica, el radicalismo y el PRO paloma, cuyo nombre futuro es un enigma.

unnamed.jpg

Si Milei se mantiene en sus trece y no cede a las capacidades de persuasión del ingeniero, este sufriría en carne propia lo que le hizo a la UCR entre 2015 y 2019, cuando condenó a su socia a respaldar desde el Congreso como parte de una alianza electoral y legislativa, pero no de gobierno. "Está la posibilidad de darle lugares a Macri, pero esto no es un gobierno de coalición, es un gobierno de La Libertad Avanza", dijo un referente según Página|12. Se verá…

De hecho, hay nombramientos, en lugares clave que Milei se apresuró en vedarle a Macri. Lo demás, lo que se anunció que esperará, es la materia negociable. Por el momento, se sabe que Piparo, como se dijo, recalará en la ANSES, la gran caja del Estado argentino.

Guillermo Francos, que se desespera con la multiplicidad de vocerías –muchas agresivas y reñidas con la necesidad de comprar gobernabilidad– será ministro del Interior, puesto clave para negociar en los territorios lo que se vote en un Congreso fragmentado.

Diana Mondino será canciller y es de esperar que entienda la diferencia entre "deseos" e "intereses" de los kelpers antes de ponerse a hablar de Malvinas.

Sandra Pettovello asumirá en Capital Humano, un superministerio que devorará Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social.

Por encima de todos ellos, Nicolás Posse, fruto del vivero de la Corporación América como Francos y el propio Milei, será jefe de Gabinete. Y en la cúspide, claro, Karina, "El jefe".

unnamed.jpg

En tanto, de Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y Florencio Randazzo nos abstendremos de hablar por el momento por falta de confirmaciones.

Si se confirmara su pase, lo del exministro del Interior de Cristina Fernández de Kirchner sería digno de análisis. Pasaría de haber sido el kirchnerista más fiel, un hombre indignado por no haber sido designado a dedo en 2015 para defender ese legado, custodio de la identidad peronista en 2017 al enfrentar a la propia CFK en las legislativas y reciente compañero de ruta de Juan Schiaretti a ministro de un proyecto de ultraderecha que se apropió de la bandera del antiperonismo. Milei dice que tiene con él un diálogo fluido…

Muchos nombres, ¿no? Falta, sin embargo, uno clave…

Dejad que la casta (judicial) venga a mí

También, en parte, team Eurnekian, miembro conspicuo de la casta judicial y hombre de amplio manejo en la los tribunales penales y federales, Mariano Cúneo Libarona será ministro de Justicia. Así lo confirmó el propio Milei, quien incluso ya tiene nombres para ocupar la Procuración y una terna de mujeres para negociar con la Corte Suprema –sí, leíste bien– el nombre la quinta integrante. Ese es otro lugar vital que Milei le negó a Macri.

Esto es doblemente relevante. Por un lado, desnuda la estupidez inconmensurable del gobierno saliente, la que impidió que Fernández y Cristina se pusieran de acuerdo en un nombre para la Procuración y que atinaran a negociar con la oposición una figura potable para que el alto tribunal de cinco integrantes deje de tener solo cuatro. Pasaron los años y esos privilegios se los regalaron a Javier Milei. Insólito es poco.

Por el otro, los aceitados contactos de Cúneo y la voluntad de completar la Corte con una persona del agrado de Horacio Rosatti parecen destinados a neutralizar los avisos de este contra la dolarización, el cierre del BCRA, posibles conflictos por mayorías especiales para vender YPF y hasta la política sobre Malvinas.

¿Llegará la influencia de Cúneo al fuero en lo Contencioso Administrativo o esos contactos dependerán del apoderado de LLA Santiago Viola?

La casta no tiembla, late.