Evitar el ballotage se convirtió en una obsesión de Javier Milei , y también del equipo que escoltará al candidato presidencial de La Libertad Avanza en la última semana de su campaña, que en busca de ese objetivo se concentrará en la provincia de Buenos Aires y tendrá un cierre estelar en el Movistar Arena. El argumento que se repite en la tropa libertaria es que, si bien no hay sondeo que pronostique una derrota en un eventual ballotage, es preferible no someterse a tres semanas de proselitismo a todo o nada, con los actores de poder jugando su última ficha.

“Nos están tirando con todo y tener que seguir a la defensiva no será fácil. Pero si no queda otra, habrá que hacerlo”, explicó a Letra P un referente de La Libertad Avanza, que habla a diario con el economista.

En caso de tener que competir el 19 de noviembre, los libertarios creen que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa , sería un rival más "dócil" que la aspirante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich . Números en mano, tienen fe de ganarle a cualquiera, pero no sin antes llegar con la lengua afuera de tanto desmentir acusaciones y pedir disculpas por los archivos que aparecen a diario con viejas incursiones televisivas del diputado.

En su equipo reconocen que no será fácil. Las mejores encuestas que vieron colocan a Milei con 36 o 37 puntos, por debajo de los 40 necesarios para ser presidente sin segunda vuelta. Con menos de 45, además, se necesita aventajar por diez a quien quede en segundo lugar.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJavierMilei_arg%2Fstatus%2F1712998257381494890&partner=&hide_thread=false Unidos lo podemos todo.

Viva la libertad CARAJO! pic.twitter.com/8c7EiprFiV — Javier Milei (@JavierMilei_arg) October 14, 2023

La esperanza de la tropa violeta es que vuelva a irrumpir un electorado silencioso que no aparece en las encuestas y en las primarias tomó a todos por sorpresa. También hay expectativa en sumar a una porción de votantes que ese día no participó. “Nunca nos vamos a olvidar que fuimos a ser terceros, con no más de 25 puntos, y terminamos primeros. Todo puede pasar”, recuerdan en LLA.

Tan poca era la ilusión de ser la fuerza más votada el 13 de agosto, que el búnker se montó en una pequeña sala del Hotel Libertador, donde sólo había periodistas y candidatos del área metropolitana. No está definido si volverá a usarse el 22-O.

Crecer como sea

La última semana de campaña de Milei se abocará a quemar las naves en busca de sumar votos. Para eso, después de la visita de este jueves a Salta, un distrito que nunca había pisado y en la que obtuvo casi 50 puntos en las primarias, se concentrará en la provincia de Buenos Aires, territorio clave para conseguir su objetivo.

Este sábado volverá a Mar del Plata, donde ya estuvo hace diez días para participar de IDEA y lo esperan sus referentes Julia Santillán (candidata a diputada nacional) y Alejandro Carrancio (aspirante a diputado provincial).

El lunes recorrerá Lomas de Zamora y no descarta alguna otra visita por el conurbano martes o jueves, siempre acompañado de la candidata a gobernadora, Carolina Piparo, a quien los libertarios consideran una figura clave para evitar el ballotage.

La ecuación de Milei es que para ganar en primera vuelta necesita crecer en la provincia de Buenos Aires, donde casi no existe el corte de boleta y por lo tanto Piparo debería quedar a pocos votos del candidato a gobernador de Unión por la Patria, Axel Kicillof. Si el mandatario la supera por diez puntos, no hay ninguna chance de evitar el ballotage nacional.

Fiscalizar, esa es la cuestión

La logística y la fiscalización es otro tema de conversación en LLA, pero hay más confianza que en agosto, cuando ni siquiera pudieron garantizar que hubiera boletas en todos los cuartos oscuros.

En estos 40 días hubo un trabajo de reclutamiento por redes sociales, en el que participó el potencial ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. No fue ni más ni menos que una tarea informática para que los voluntarios que quieran ayudar sepan dónde ir. En los chats de Whatsapp de la dirigencia cercana a Milei circulan videos de jóvenes movilizándose en provincias como Córdoba y Santa Fe.

El otro aporte a la fiscalización lo tendrá de nuevos aliados, como el sindicalista Luis Barrionuevo, necesario para contrarrestar las artimañas del peronismo, que en agosto cuidó la boleta de Milei, porque no lo creía competitivo. Más importante aún será que los candidatos de LLA pongan toda su artillería para garantizar sus bancas. En las primarias, muchos trabajaron a desgano.

El miércoles a las 19 horas, Milei volverá a cerrar la campaña en el Movistar Arena, el mismo escenario usado antes de las primarias, con no menos de 15 mil personas. Aportará la militancia de todo el país, pero sobre todo del conurbano, a través de la agrupación juvenil La Julio Argentino, referenciada en el diputado bonaerense Nahuel Sotelo; o los candidatos locales referenciados en Sebastián Pareja.

Además, esta vez llegarán al estadio referentes de todo el país y sobre el escenario estará como orador invitado Alberto Benegas Lynch (h), “el prócer del liberalismo”, según Milei, y el padre del primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, a quien apodan "Bertie".

El libertario definirá su discurso el martes, como siempre, apoyado en sus apuntes, o bullets, como los llama (en ingles significa tanto "balas" como "viñetas"). Necesita encontrar las palabras necesarias para convocar a un electorado que aún duda si conviene votarlo y es clave para que no haya ballotage, su principal obsesión.