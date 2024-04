Elisa Carrió y la UCR doblegaron al PRO y el Señor Tabaco está más cerca de pagar impuestos

La votación fue con un ajustado 82 a 77, con 69 abstenciones. Fue propuesta por Natalia Sarapura (UCR), Juan López (Coalición Cívica) y Oscar Carreño (HCF). La iniciativa tenía un resultado incierto porque UP no había tomado postura. La mayoría se abstuvo y un sector decidió avalar el impuestazo tabacalero, liderado por Victoria Tolosa Paz. La ex ministra se mantuvo en contacto con la oposición dialoguista para coordinar una votación que cerró el debate de la ley ómnibus XS, el primer triunfo legislativo del Gobierno.