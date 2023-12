Aunque no resultó sorprendente, la noticia llegada desde Brasilia provocó desencanto: Luiz Inácio Lula da Silva no asistirá este domingo a la asunción de Javier Milei , lo que pondrá de manifiesto el subsuelo desde el que partirá esa relación vital para la Argentina por causas de puro dogmatismo ajenas al interés nacional .

Hace cuatro años, el ultra que insultaba a su homólogo no vivía, como ahora, en Buenos Aires, sino en Brasilia, y no se llamaba Javier Milei, sino Jair Bolsonaro. Así las cosas, este último no vino a la jura de Alberto Fernández.