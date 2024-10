Javier Milei logró dictamen para privatizar Aerolíneas Argentinas, pero no tiene los votos en el recinto

El apuro de Javier Milei por tratar en el Congreso los proyectos para privatizar Aerolíneas Argentinas le puede jugar en contra: con la mayoría de las firmas, un plenario de comisiones en Diputados dictaminó esta iniciativa, pero aún no hay consenso para una victoria en el recinto. Si no prosperase la venta, el Presidente cederá la empresa al personal.

Estas fuerzas negociaron con UP retacear las firmas para que no fuera posible dictaminar. Finalmente, optaron por no bloquear los despachos y en el recinto buscarán forzar a La Libertad Avanza a votar por su alternativa o quedarse sin nada.

La apuesta de LLA es intentar romper Encuentro Federal y al radicalismo blue. Los partidos provinciales aún no expresaron y tampoco podrían torcer la historia. El escenario en el Senado es peor para el Gobierno: hay una mayoría dispuesta a resistir la privatización, integrada por UP, partidos patagónicos y el radical Pablo Blanco, de Tierra del Fuego.

El futuro de Aerolíneas Argentinas

El dictamen del Gobierno declara a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización y le asigna al Presidente la facultad de elegir el procedimiento de venta, en el marco de la ley de reforma del Estado de hace tres décadas y en la reciente ley Bases, que en su versión original incluía la venta de la empresa aérea. Así fue aprobada en Diputados pero el Senado la eliminó del listado.

Los requisitos de la norma sancionada en el invierno para vender empresas públicas incluyen restricciones para liquidar activos (debe ser sólo para cancelar pasivos) y la intervención a la bicameral de privatizaciones, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).

El primer proyecto para privatizar Aerolíneas fue presentado por Hernán Lombardi (PRO) y luego se sumó el de Juan López (Coalición Cívica), que incluyó el requisito de la ley Bases. También los incorporó Milei en la iniciativa que envió hace 20 días, luego de firmar el decreto para habilitar la privatización, un requisito necesario que desconocía al momento de reiniciar el debate.

"Estamos discutiendo federalismo porque eso es un proyecto para llegar a más destinos. Aerolíneas Argentinas es el ejercicio de posición dominante en el mercado. La mejor forma de conectar el país es la libertad de quién va a venir. Lo mejor que puede pasar es la desregulación de los cielos", sostuvo Lombardi.

López consideró que el servicio aéreo no es estratégico. "La mayor parte de los países del mundo han decidido no tener aerolíneas de bandera. Así lo entendieron gobiernos considerados populares, como el de Lula Da Silva (Brasil) y Pepe Mujica (Uruguay)", dijo el diputado de la Coalición Cívica durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Transporte, coordinado por José Luis Espert (LLA) y Pamela Verasay (UCR).

Germán Martínez, de UP, descargó su furia contra Encuentro Federal y el nuevo bloque radical, que si no presentaban un dictámen, le impedían al oficialismo redactar el suya.

"Hay un grupo de diputados que está permitiendo avanzar con la privatización. Otros que plantean un matiz, pero le están haciendo el juego a quienes quieren que Aerolíneas Argentinas sea privatizada. No es que le tengan miedo a Milei: se arrodillan ante el poder económico", se quejó santafesino y denunció un intento de Mauricio Macri para quedarse con la compañía en 2016.

Privatización parcial de Aerolíneas Argentinas

El dictamen de Encuentro Federal y el nuevo bloque radical, con la firma del lilito Ferraro, contempla la habilitación a privatizar Aerolíneas Argentinas sin que el Estado pierda la mayoría accionaria: sólo podría vender hasta el 49% de las acciones. Para comercializar más o cerrar la empresa, debería actuar el Congreso.

"Lo primero que le pediría al oficialismo es sinceridad al respecto: si quieren liquidar la empresa, estamos en contra. Pero no estamos en contra de discutir un formato de privatizaciones", dijo Nicolás Massot, de EF, uno de los promotores de la privatización parcial. Como alternativa, el diputado propuso que las provincias financien partes de los vuelos para mejorar sus clústeres turísticos y mineros.

"La misión de la compañía no es ser rentable: es conectar a la Argentina y transportar a sus ciudadanos. Estoy de acuerdo en que no le pida plata al tesoro, pero en el Presupuesto 2025 se aporta 55 millones de dólares, con una facturación de 2700. Pasar de 98% a 100% no parece poco sustentable. No estamos hablando del Correo Argentino", agregó.

El radical Jorge Rizzoti, del nuevo bloque radical, se molestó con sus correligionarios por habilitar la venta de la compañía aérea: "Es imposible un sistema aerocomercial que de ganancias. No vamos a aceptar el cierre en de la compañía. Queremos avanzar en capital privado para que sea más eficiente".

En UP anticiparon una judicialización por trararse de un tema que ya fue debatido en la ley Bases. La libertaria Nadia Márquez se preocupó en aclarar que al haber sido excluida la empresa del listado de empresas al vender durante la sesión del Senado, no podía aplicarse ese artilugio parlamentario.

La entrerriana Carolina Gailllard (UP) defendió la Aerolínea de bandera. "Aerolíneas viajaba a diez lugares en 2008 (cuando se estatizó), ahora va a 52. La empresa no tiene déficit y la quiere vender porque hay un negocio de Macri y sus amigos. Y los que firman el dictamen de mayoría, son cómplices"

El hombre de Marsans

El debate comenzó con invitados a favor y en contra de la venta de Aerolíneas. “Marsans fue la peor gestión que tuvimos. No había ni repuestos ni tripulantes. teníamos que mezclar el jugo con agua”, se lamentó Gabriel Pla, comandante a cargo de un A330.

“Nos piden que bajemos las tarifas desde Brasil para que vengan turistas. Estamos dispuestos a hacerlo, pero no sean hipócritas. No nos pidan que seamos rentables”, sostuvo Hernán Agraso, administrativo de Aerolíneas Argentinas.

La Libertad Avanza invitó a Agustín Monteverde, economista de la UBA, quien calculó que el déficit de Aerolíneas Argentinas acumulado desde la privatización, que es de 8000 millones de dólares, equivale a 14 millones de salarios brutos, 4800 escuelas, 33 millones de jubila mínima y 115 Asignaciones universales por hijo.

El politólogo Franco Rinaldi aportó a Unión por la Patria. “Regalada, Aerolíneas es cara. Si consigue el Estado quien se haga cargo del pasivo habría que hacerle un monumento. Le respondió el expresidente de la compañía, Pablo Ceriani: “No se puede comparar una low cost, que es una operación que mantiene niveles de bajo costo, con 180 pasajeros y destinos fuera de la red. Lo que se discute es la oportunidad de que alguien venga a beneficiarse de los 400 millones de dólares de activos", señaló.

El momento más tenso lo protagonizó Fernando Dozo, invitado por Lombardi, presentado como abogado del sector aerocomercial, quien luego de insultar a Cristina Fernández de Kirchner a los gritos, fue escrachado por el diputado Eduardo Toniolli (UP) por haber sido directivo de Marsans. "Es como llevar al (exrepresor Alfredo) Astiz a la comisión de Derechos Humanos", lo acusó.