Javier Milei y Nicolás Maduro, golpe a golpe en una madrugada caliente

"Argentina -agregó- no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica".

También la canciller Diana Mondino llamó a Maduro a reconocer "la derrota". "La diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora", dijo y precisó, a partir de datos cuya fuente no precisó: "Perdieron en todos los estados por más de 35%. No hay fraude ni violencia que oculte la realidad".

Nicolás Maduro, recargado

En el discurso que pronunció luego de ser proclamado reelecto por el Consejo Nacional Electoral (por 51,2 a 44,2 por ciento), el venezolano respondió con una ráfaga de insultos.

"Entre los fascistas está Javier Milei y yo te digo: no me aguantas un round, bicho cobarde, fascista, vendepatria (…), estúpido. Desde Venezuela digo: no al nazi fascista de Milei", le dedicó al argentino.