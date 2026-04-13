CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Axel Kicillof se suma a la avanzada de intendentes de todo el país que irán a reclamarle fondos a Caputo

El gobernador participará de la reunión de la FAM. Los alcaldes perdieron un billón de pesos en recursos coparticipables. Obras paradas y desvío de recursos.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

Axel Kicillof con intendentes

Axel Kicillof con intendentes

Notas Relacionadas
Federación Argentina de Municipios - FAM
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Intendentes de todo el país irán a golpearle la puerta a Toto Caputo: "La catástrofe ya llegó", advierten

Por 
Letra P | José Maldonado
José Maldonado

Lo confirmó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en su conferencia de prensa del lunes. Como contó Letra P, los intendentes le harán llegar una nota a Toto Caputo con tres demandas centrales: la devolución de fondos retraídos de las provincias, la reactivación de obras con más de dos años y medio de parálisis y el uso conforme a la ley de los recursos del impuesto a los combustibles. "Directamente se los están robando", afirmó Bianco.

Reclamen a Toto Caputo

La marcha al Palacio de Hacienda es la respuesta de intendentes de todo el país a una crisis financiera que desde los distritos describen como sin precedentes. En la reunión de la FAM que condujo Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, los alcaldes acordaron pasar de los documentos a la acción directa ante un gobierno nacional que, sostienen, desoye sus reclamos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2043298083107111338?s=20&partner=&hide_thread=false

El cuadro es crítico, dicen. En el primer trimestre de 2026, la provincia de Buenos Aires perdió $282.554 millones en transferencias nacionales respecto al mismo período del año anterior, una caída real del 6,7%. Desde diciembre de 2023, los municipios bonaerenses acumulan una pérdida de un billón de pesos en fondos coparticipables y la morosidad de las familias alcanzó el nivel más alto en dos décadas.

Intendentes contra las cuerdas

A ese deterioro se suma el retiro del Estado nacional de obligaciones que ahora recaen sobre los municipios: la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, el corte de subsidios al transporte y el ahogo del PAMI, que empuja pacientes hacia hospitales municipales que deben costear tratamientos de alto costo. En La Matanza, la demanda de alimentos se duplicó en lo que va del año.

Fernando Espinoza FAM

Frente a ese escenario, Kicillof empezó a distribuir esta semana el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que habilita transferencias por al menos $250.000 millones para que los 135 distritos bonaerenses financien obras. La primera cuota, de unos $50.000 millones, está prevista para el 30 de abril.

La presencia del gobernador en la FAM no es solo un gesto de solidaridad con los intendentes. Es también una señal de construcción política federal, en un año en que Kicillof va tejiendo vínculos con dirigentes de todo el país con la vista puesta en 2027.

Temas
Notas Relacionadas
Maximiliano Suescún y Axel Kicillof.
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Intendentes de la UCR piden redireccionar fondos de obras para atender el colapso en salud y otras prioridades

Le llevaron el planteo a Kicillof y fueron recibidos por el ministro Bianco. Como el destino del dinero fue fijado por ley, debe decidir la Legislatura.
La hora de los intendentes: todos a la cancha por la gobernación y las listas
DECISIÓN 2027

La hora de los intendentes

El peronismo, en modo campaña. Quiénes son y cómo es el acuerdo para competir por la gobernación, sin dedo de CFK. Alianzas para ocupar espacios en las listas.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Ritondo reúne al PRO bonaerense con las PASO y la alianza con Milei en el temario blue
EL GATÓ Y EL LEÓN

Ritondo reúne al PRO bonaerense con las PASO y la alianza con Milei en el temario blue

Por  Juan Rubinacci
Un intendente de Entre Ríos anunció que se hará cargo del programa Volver al Trabajo, que el Gobierno eliminó.
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Entre Ríos: un intendente peronista saca pecho y se hará cargo de los planes sociales que eliminó Pettovello

Por  Laura Terenzano
El bolsillo castiga a Javier Milei: seis de cada diez personas no votaría por su reelección en 2027
ENCUESTA

El bolsillo castiga a Milei: seis de cada diez personas no votaría por su reelección en 2027

Por  Susana Maidana
Martín Llaryora capitaliza el malestar social asociado a las políticas de Javier Milei
Encuesta

El bolsillo castiga a Milei hasta en Córdoba: su imagen negativa trepó al 60% y Llaryora saca ventaja

Por  Yanina Passero