Axel Kicillof se suma a la avanzada de intendentes de todo el país que irán a reclamarle fondos a Caputo

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. Axel Kicillof con intendentes

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunirá este martes con intendentes de todo el país en la Federación Argentina de Municipios (FAM), en respaldo al reclamo que los alcaldes llevarán ese mismo día al Ministerio de Economía: la devolución de fondos retenidos, la reactivación de obras paralizadas y el uso legal de los recursos del impuesto a los combustibles.

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Lo confirmó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en su conferencia de prensa del lunes. Como contó Letra P, los intendentes le harán llegar una nota a Toto Caputo con tres demandas centrales: la devolución de fondos retraídos de las provincias, la reactivación de obras con más de dos años y medio de parálisis y el uso conforme a la ley de los recursos del impuesto a los combustibles. "Directamente se los están robando", afirmó Bianco.

Reclamen a Toto Caputo La marcha al Palacio de Hacienda es la respuesta de intendentes de todo el país a una crisis financiera que desde los distritos describen como sin precedentes. En la reunión de la FAM que condujo Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, los alcaldes acordaron pasar de los documentos a la acción directa ante un gobierno nacional que, sostienen, desoye sus reclamos.

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Kicillof vs. Milei, por los fondos: que la Corte Suprema y la crisis hagan el trabajo



https://t.co/9HUgI0cJHm

@Joseima pic.twitter.com/dtOwNZpfmH — LETRA P (@Letra_P) April 12, 2026 El cuadro es crítico, dicen. En el primer trimestre de 2026, la provincia de Buenos Aires perdió $282.554 millones en transferencias nacionales respecto al mismo período del año anterior, una caída real del 6,7%. Desde diciembre de 2023, los municipios bonaerenses acumulan una pérdida de un billón de pesos en fondos coparticipables y la morosidad de las familias alcanzó el nivel más alto en dos décadas.

Intendentes contra las cuerdas A ese deterioro se suma el retiro del Estado nacional de obligaciones que ahora recaen sobre los municipios: la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, el corte de subsidios al transporte y el ahogo del PAMI, que empuja pacientes hacia hospitales municipales que deben costear tratamientos de alto costo. En La Matanza, la demanda de alimentos se duplicó en lo que va del año.

Fernando Espinoza FAM Frente a ese escenario, Kicillof empezó a distribuir esta semana el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que habilita transferencias por al menos $250.000 millones para que los 135 distritos bonaerenses financien obras. La primera cuota, de unos $50.000 millones, está prevista para el 30 de abril. La presencia del gobernador en la FAM no es solo un gesto de solidaridad con los intendentes. Es también una señal de construcción política federal, en un año en que Kicillof va tejiendo vínculos con dirigentes de todo el país con la vista puesta en 2027.

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