Live Blog Post

"Gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad"

"Gestionar no es designar miles de funcionarios en todos los rincones del Estado cuando todas esas áreas no deberían existir, ni hacer rutas que no conducen a ningún lado, ni viviendas hacinadas que nadie quiere, ni usar el GDE como decía el candidato (Sergio) Massa; gestionar es desactivar la bomba que heraedamos, haber echado 31 mil ñoquis del Estado, haber eliminado los piquetes y reducido el 71% los homicidios en Rosario", destacó el mandatario y añadió que "gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad".