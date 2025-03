Javier Milei interviene en la negociación con el bloque de Santa Cruz para reabrir el Senado

Las sesiones ordinarias comenzarán sin que el Senado haya podido votar sus autoridades por la rebelión del bloque de Santa Cruz , integrado por José María Carambia y Natalia Gadano , quienes no dieron cuórum en la sesión preparatoria. Javier Milei envió a funcionarios a negociar con la dupla austral para reabrir el recinto en las próximas semanas.

La iniciativa fue pedida por el senador durante la última sesión y como no tuvo un compromiso de avanzar, junto a su compañera, pegó el faltazo en la sesión preparatoria. Sin ellos, Victoria Villarruel no pudo alcanzar el cuórum para votar autoridades.

En estos casos, el reglamento habilita a renovar las existentes, pero aún así la titular del Senado tiene un problema: la secretaria administrativa, María Laura Izzo , presentó la renuncia en octubre. Hace una semana, iba a ser reemplazada por Emilio Viramonte y no fue posible .

Luego de amenazas antes de fin de año, el Gobierno no intervino en la elección de autoridades de la cámara alta, aunque si logra ablandar a los santacruceños tal vez sume poder de decisión.

Victoria Villarruel Senado Victoria Villarruel en el Senado

Como parte de la fallida negociación, el bloque de Santa Cruz pidió la Subsecretaría Administrativa del Senado, a cargo del radical Lucas Clark. Aunque su prioridad es sostener la actividad hidrocarburífera, fuente principal de empleo de su provincia.

La negociación con Santa Cruz

Luego de la frustrada sesión preparatoria, Rolandi se contactó con Carambia y Gadano para conocer los motivos que los que impidieron abrir el recinto. No fue una comunicación inocente: el vínculo entre la dupla y Villarruel está roto.

Ambos están asociados al gobernador santacruceño Claudio Vidal, pero no se consideran súbditos. Comparten intereses pero la agenda no es parte de una coordinación en tiempo real.

El jueves previo a la preparatoria, Carambia advirtió a emisarios de la vicepresidenta que junto a su compañera no estarían en su banca si antes no había un diálogo con el Ejecutivo que atendiera sus reclamos.

El senador fue intendente de Las Heras, una de las ciudades petroleras por excelencia de Santa Cruz.

El vicejefe de Gabinete abrió una negociación con el bloque austral. Les informó que Milei está dispuesto a considerar su proyecto, pero que de ninguna manera los incentivos impositivos pueden ser en forma compulsiva y por 20 años.

El funcionario nacional planteó un esquema progresivo que en los próximos días enviará en una contrapropuesta por escrito. Si Carambia y Gadano aceptan, la discusión debería iniciarse en comisiones y luego llegar al recinto, donde por ahora no hay fecha de sesión prevista.

Está pendiente de tratamiento el proyecto de Ficha limpia, que impide candidaturas de quienes tengan condena por corrupción en segunda instancia. En la cámara baja, la dupla aliada al gobierno de Santa Cruz no votó esta iniciativa, pero igual hubo número para enviarla al Senado.

¿Javier Milei ayuda a Victoria Villarruel?

Si Rolandi logra ablandar al bloque austral podría estar en sus manos la agenda del Senado, que Villarruel busca siempre controlar, pero sin tocar la puerta de Unión por la Patria.

Con este objetivo, desde hace un mes realiza reuniones en su despacho con los jefes del resto de los bloques. Gadano participó de varios encuentros y sus diálogos con Villarruel no terminaron bien.

La senadora se comprometió a ayudar para suspender las primarias y dejó claro que si no se atendían los temas patagónicos, no ayudarían con nada más. Villarruel no terminó de tomarla en serio y se quedó sin poder renovar autoridades.

El radicalismo, en pánico

En el radicalismo cunde el pánico. Además de Clark, quien responde al gobernador mendocino Alfredo Cornejo, fue prorrogado el mandato de la prosecretaria parlamentaria, Dolores Martínez, cercana al senador Martín Lousteau.

La sobre representación se debe a que en la elección de autoridades de 2023, a pocos días de la asunción de Milei, Unión por la Patria se negó a ser parte del cuadro de autoridades, en protesta por el reparto de lugares en comisiones. Consideran que les corresponden más lugares.

Carambia Gadano Senado Integrantes del bloque Santa Cruz que intenta convencer Javier Milei

Una chance que tiene Rolandi, si quiere, es cerrar con Carambia y Gadano una alternativa a su proyecto de promoción petrolera y pedir a cambio votar las autoridades, para facilitarle el trabajo a Villarruel; un favor que no está claro que Milei quiere hacer.

Durante la apertura de sesiones, el Presidente anunció temas que pasarán pronto por el Senado como los pliegos a ocupar lugares en la justicia federal. Necesita cuórum.