El look de los gobernadores y el reencuentro Mauricio Macri-Patricia Bullrich, más frío que la noche

A algunos metros a la distancia de ambos, los observaba con atención Martín Yeza, el diputado que fue entronado por Macri como flamante presidente de la Asamblea del PRO, evento que hizo estallar la interna amarilla por los aires. Incluso, según pudo saber Letra P, el exjefe de Estado lo subió a su avión junto a una comitiva reducida de dirigentes de su partido, con los que llegó a Tucumán poco antes de las 22. La ministra fue en otro vuelo, claro.

El mensaje de Milei a Macri

El titular del PRO invitó a una reducida comitiva de dirigentes a viajar junto a él la provincia norteña. Lo hizo recién el fin de semana, después de numerosos días de dudas sobre si asistiría, finalmente, o no. Es más, Macri cambió de opinión a último momento y uno de sus interlocutores de las últimas horas le dijo a Letra P la razón: el expresidente habría recibido un mensaje de Milei para convencerlo de no pegar el faltazo.

Foto 07.jpg

Estuvieron en ese vuelo los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y el diputado Diego Santilli y la diputada María Eugenia Vidal. El que no estuvo en Tucumán fue Claudio Vidal, que si bien no pertenece al partido amarillo, sí fue tema de conversación porque su excusa para no asistir fue la helada que golpea desde hace algunos días su provincia. Aún así, Macri no se la dejó pasar: “¿No hace frío también en Chubut, Nacho?“, le preguntó a Torres, irónico como de costumbre, mientras volaban.

El frío de los gobernadores

Milei obtuvo el respaldo de 18 de los 24 mandatarios provinciales, pero aún así eso no le alcanzó para recibir algunas críticas del acto, sobre todo por el frío a la intemperie y la extensa espera de vigilia. Quizá ambas variantes hayan sido aún más inagualtables para aquellos mandatarios que debían regresar a sus localidades para encabezar sus propios actos patrios, como el jefe de Gobierno porteño; o incluso los mismos integrantes del gabinete mileísta que siguieron el itinerario con el tedeum de este martes por la mañana, a la espera del desfile militar de cierre.

Quien se salvó de la gélida noche, al menos según comentó con cierta suspicacia un gobernador en el Hotel Sheraton Tucumán donde hicieron previa, fue Victoria Villarruel. Para las 21 ya era noticia que la vicepresidenta había acusado un cuadro gripal para no asistir a la firma del acuerdo, que su propio compañero de fórmula había vendido como una suerte de refundación de su gobierno. "Justo se resfrió, una lástima", dijo una fuente libertaria, a modo de chicana. Como sea, Villarruel sí estuvo en el tedeum de este martes.