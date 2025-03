Sin oposición, Javier Milei hizo un acto libertario y exigió apoyo del Congreso para un acuerdo con el FMI

La apertura de sesiones de este año tuvo un acto deslucido para Javier Milei : habló ante un recinto semivacío por la ausencia de casi toda la oposición, fue vitoreado por su tropa legislativa y la militancia, la mayoría de gobernadores no quiso estar y tampoco fue Ariel Lijo . En ese marco, el Presidente prometió un acuerdo con el FMI .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1896016414407798930&partner=&hide_thread=false #AperturaSesiones2025 Después del conflicto en el recinto, Santiago Caputo y otros asesores de Milei se le acercaron a Manes https://t.co/16ugxdKJ7k pic.twitter.com/yrnBzDHr6S — LETRA P (@Letra_P) March 2, 2025

Milei habló poco más de una hora desde el atril ubicado delante del estrado principal, con una escalón para que pudiera alcanzar el micrófono. Su llegada no estuvo exenta de internas: la transmisión oficial no mostró el momento en que fue recibido por Victoria Villarruel desde la explanada del palacio. Nadie sabe si se saludaron. La vicepresidenta tampoco quiso aplaudir los discursos y al final tuvo un desaire con el Presidente, quien le recriminó haber querido cortar el micrófono antes del tiempo. "Pará: no terminé", la retó.