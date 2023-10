Javier Milei no descarta que el próximo domingo, cuando cumpla 53 años y dispute la presidencia de la Nación, sea comparado con Cristina Fernández de Kirchner : en su equipo, dicen que el escrutinio provisorio podría ser manipulado para impedirle festejar, tal como la vicepresidenta denunció que ocurrió en las primarias de 2017, cuando era candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.

La maniobra no es fácil de detectar y menos de denunciar, porque las cifras difundidas en la noche de las elecciones no son jurídicamente válidas, sino un servicio del Poder Ejecutivo a la ciudadanía para conocer los resultados sin esperar el escrutinio definitivo, a cargo de la Justicia electoral.

El conteo provisorio se realiza en el Correo Argentino y consiste en cargar los datos enviados desde los centros de votación para informar una tendencia definitiva al final del día. Si la paridad de los resultados obtenidos por esa vía no permite determinar quién ganó, no queda otra opción que esperar unos días para que la Justicia abra las urnas.

Esta situación es habitual para el reparto de bancas legislativas, pero no para conocer quiénes obtuvieron los cargos ejecutivos, sobre lo que suele haber una definición claraen la noche de la elección. Por lo general, cuando hay una victoria irreversible, quien vence no se preocupa por saber por qué algunas mesas no llegaron a computarse.