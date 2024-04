Javier Milei: "Soy el segundo Presidente con mejor imagen del mundo"

"El gobierno anterior nos dejó todo para que no llegáramos a enero. Todas las posesiones de leliqs las pasaron a pase en un día. Me podían cuadruplicar la base monetaria en un día", expresó el líder libertario en una entrevista con Neura.

"Los políticos que dicen estar involucrados con la gente te viven poniendo palos en la rueda, haciendo trampa y tirándote tiros todo el tiempo. Me llamaban Semana Santa porque no sabía si llegaba a marzo o abril", agregó.

"El círculo rojo quedó analógico", consideró Javier Milei

El jefe de Estado manifestó que el círculo rojo tiene un "problema de resistencia al cambio", que "están formateados en un determinado modelo que creen bueno" y apuntó que su pensamiento "quedó analógico".

"El error es tratarnos como un 'error'. Eso es mejor para mí, porque no me van a ver venir. Su modelo les empieza a cantar error, se enojan con la realidad y lo llaman 'fallo mercado'. Eso mismo pasó con nosotros pero yo no me voy a enojar con alguien que no la ve. Si es corto, es corto", sostuvo el economista.

Respecto de su política económica, Milei remarcó: "Es el primer gobierno liberal libertario de la humanidad. Cada país tiene sus características, pero hay elementos comunes que se pueden levantar. La batalla contra los colectivistas, los socialistas".

Javier Milei: "Las tarifas en Argentina son irrisorias"

El economista liberal defendió el aumento en las tarifas de luz, gas y agua y acusó al "populismo" de empobrecer Argentina y deprimir el sueldo de la clase trabajadora.

"Las tarifas en Argentina son irrisorias. Eso no es gratis, tiene un costo que pagar sino te quedas sin empresa. El problema no es lo que cuesta la tarifa, es que el país se empobreció por 20 años de populismo", subrayó Milei y agregó: "Estamos trabajando para recomponer la ecuación financiera de los contratos. El salario es el factor más importante en la recomposición tarifaria y está contemplado".

Sobre el aumento de las prepagas, consideró: "No creemos que (la suba) la hicieron con mala intención. Vieron el quilombo que era esto, hablaban de dólar a $6000"