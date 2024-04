Las universidades de la Patagonia entran en zona de emergencia por la motosierra de Javier Milei

La gran inquietud, que unifica criterios entre quienes integran la vida institucional, es la cesantía de pagos. La movida se da luego de que se diera conocer a la sociedad el incierto futuro de la continuidad de los pagos a través de una cuenta en redes sociales en la que se advertía el escenario tétrico de desguace para la entidad.

Clima similar en Río Negro

Una situación similar se percibe en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la otra institución de educación superior de importancia en la región norte de la Patagonia. Fue el rector Anselmo Torres, a través de un decreto, el que blanqueó las dificultades que atraviesa.

A finales de febrero, la representación institucional votó por unanimidad la emergencia económico-financiera de la UNRN hasta el 31 de diciembre de 2024. Básicamente, la misma avala “procedimientos y adecuaciones presupuestarias y operativas a aplicar para afrontar los gastos de funcionamiento del ejercicio 2024” y la ejecución de “todas aquellas acciones tendientes a sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la actual situación presupuestaria”.

Para 2023 -remarca un informe de la UNRN- el presupuesto para el sistema universitario fue de 770 mil millones de pesos pero que, por el contexto inflacionario, se ejecutaron dos billones de pesos. Ese mismo año la partida para gastos de funcionamiento fue de 45 millones de pesos mensuales, la misma ofrecida por el gobierno nacional en la actualidad para afrontar gastos de servicios, alquileres, insumos de laboratorios, movilidad para trabajos de campo de estudiantes y docentes y también para becas.

"En la UNRN más austeros de lo que hemos sido hasta la fecha, no podemos ser. Tenemos la menor proporción docente/estudiantes, la menor proporción de autoridades respecto del sistema universitario, estamos funcionando en muchas localidades, tenemos más carreras que otras universidades que tienen más recursos. Más no podemos hacer. Si tenemos que seguir retocando cosas, no es producto de una ineficiencia interna, sino que es consecuencia de cómo nos están ahorcando presupuestariamente desde la Nación", se quejó Torres.

Política y universidades de la Patagonia

UNCo y UNRN son dos reductos de notable importancia para la política regional. La primera, si bien tiene identificación con el kirchnerismo, logró una gran relación con el Movimiento Popular Neuquino (MPN) a través de las décadas que el partido del mapita ejerció el poder y conservó el trato ahora con Rolando Figueroa. Históricamente fue un paso obligado a la política provincial, como el caso de Ana Pechen, dos veces vicegobernadora de Jorge Sapag e integró la fórmula con Marcos Koopmann que no pudo con el frente Neuquinizate.

En el caso rionegrino, Torres tiene un rol estelar en la política doméstica. Llegó a ser candidato suplente del Frente de Todos en 2021 para la Cámara de Diputados y organizó un mega acto con Cristina Fernández de Kirchner en la sede de Viedma cuando galardonaron a la expresidenta.

También recibió a Sergio Massa cuando apenas despuntaba su candidatura presidencial. En los últimos días, se lo pudo ver con el gobernador Alberto Weretilneck en la presentación de la diplomatura de sustentabilidad minera.