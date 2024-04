Operativo desgaste de Karina Milei para expulsar a Serenellini del Gobierno

Todo sucede luego de que le vaciaran casi por completo el área que maneja -la Subsecretaría de Prensa y la Vocería quedaron en manos de Manuel Adorni , al igual que todas las autorizaciones de habilitación de pautas oficiales- y haber dado la orden interna de no asistir a las reuniones semanales de voceros ministeriales que Serenellini encabeza cada semana.

En la trinchera de Medios de Serenellini

En paralelo a este operativo, quienes están cerca del secretario de Medios aseguran que está cómodo en su cargo y que no tiene previsto renunciar, como trascendió en Balcarce 50, por lo que, dada la presión interna, se podría decir que resiste con muy pocos recursos. Según fuentes del gobierno, no sólo ya no maneja la pauta oficial tras el escándalo de los pagos a la casta mediática, sino que apenas tiene control directo sobre su equipo de secretarias y, aun así, se las ingenia para mantener su agenda activa: sólo en los últimos días, se reunió con el interventor de Medios Públicos, Diego Chaher; el secretario Parlamentario, Omar de Marchi; el director de Radio Nacional, Héctor Cavallero; entre otros, y estuvo también en la última reunión de gabinete que encabezó Milei.