Javier Milei, el buen desdemocratizador

En algunas entrevistas que me hicieron antes de las elecciones presidenciales, dije que un triunfo de Javier Milei entrañaba un riesgo serio para la convivencia democrática . Y no era una afirmación arbitraria. Veamos.

Poco antes de las elecciones le preguntaron a Milei si consideraba que la democracia era el mejor sistema de gobierno. Vale la pena señalar algo: fue el único candidato al que le hicieron esa pregunta. Es más: creo no equivocarme si digo que nunca antes, a ningún candidato a presidente le habían hecho esa pregunta. La respuesta no era muy difícil. En cualquier caso, era monosilábica. Sin embargo, Milei no respondió, pero quedó claro que su respuesta hubiera sido negativa.