Los presidentes Pedro Sánchez (España), Lula Da Silva (Brasil) y Andrés Manuel López Obrador (México) y el ex jefe de Estado José Mujica (Uruguay) manifestaron su apoyo al aspirante de Unión por la Patria. En el team del postulante de La Libertad Avanza se anotaron los expresidentes Mauricio Macri , Felipe Calderón (México), Iván Duque (Venezuela), Mariano Rajoy (España), Jorge Quiroga (Bolivia), Sebastián Piñera (Chile), Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Venezuela) y Luis Fortuño (Puerto Rico). También el escritor, premio Nobel y lobista de la derecha internacional Mario Vargas Llosa y el diputado Eduardo Bolsonaro , uno de los hijos del exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro .

El diputado libertario pertenece al Foro de Madrid junto a los expresidentes Jair Bolsonaro (Brasil) y Donald Trump (Estados Unidos); la presidenta Georgia Meloni (Italia); el presidente del partido español VOX, Santiago Abascal ; y el ex diputado chileno José María Kast . De esta asociación, solo el diputado Eduardo Bolsonaro manifestó su respaldo al aspirante a la Casa Rosada después del 22 de octubre al definirlo como "favorito" para la segunda vuelta y celebró que se conforme un "frente antikirchnerista".

“La única salida Argentina es con libertad política y económica, respeto al estado de derecho y propiedad privada, y con las reglas del juego de la democracia liberal, la economía social de mercado, la justicia social y la modernidad”, enumeraron quienes ya pasaron por alguna presidencia.

A Massa lo definieron como líder del sector peronista identificado con Cristina Fernández de Kirchner y criticaron la gestión del Frente de Todos. "El kirchnerismo, espacio político que prácticamente ha hegemonizado la vida política argentina durante el siglo XXI, aspira a obtener un quinto mandato, en esta oportunidad encabezado por Sergio Massa, ministro de Economía de un país estancado, con inflación de tres dígitos, pobreza récord sobre 40% y un desempleo que apenas se maquilla con asistencialismo y planes sociales", advirtieron en el texto.

Los tigres

A cinco días del ballotage, Pedro Sánchez elogió al ministro de Economía y Lula da Silva recordó la importancia de las relaciones comerciales con Argentina. Se les sumó un expresidente, el uruguayo José Mujica, que aseguró: "Si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos". Quien empezó con la cascada de bendiciones latinoamericanas fue Andrés Manuel López Obrador 24 horas antes al responder el comunicado de los expresidentes y el Premio Nobel.

"¿No ven ahora pues cómo Fox y Calderón con Vargas Llosa y otros ex presidentes de derecha apoyan a Milei? Milei de Argentina. Facho", definió el presidente de México, recordó que Milei "está hasta en contra del papa, llama al papa comunista, porque el papa está a favor de la justicia" y advirtió: "Calderón y Fox apoyándolo. O sea, no es nada más lo de México. Hay una internacional del conservadurismo. Y eso a veces no se alcanza a dimensionar".

Sánchez definió a Massa como "la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia, y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas" y advirtió al electorado argentino que "no solo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante que es el futuro que quieren para su país". "Los dos candidatos en liza ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí", remarcó el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Mientras que el presidente de Brasil reprodujo en Twitter declaraciones que realizó en una entrevista sobre las relaciones con Argentina y definió que el país "es muy importante" para Brasil. "Somos los mayores socios comerciales de los argentinos en Sudamérica", insistió Lula da Silva y pidió que "los argentinos recuerden que necesitamos un presidente que aprecie la democracia y que valore las relaciones entre nuestros países".

“Sólo quería pedirle al pueblo argentino a la hora de votar, pensá en Argentina. Tu voto es soberano, pero pensá un poco en el tipo de América del Sur que quieres crear, qué América Latina querés crear y qué Mercosur querés crear. Juntos seremos más fuertes”, aseguró el obrero metalúrgico.

José Mujica aseguró que si pudiera participar del ballotage elegiría a Massa no porque sea su "amigo". "Ante la opción que existe, lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de Gobierno Nacional", analizó en un video que difundió el candidato de UP.

“Me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo sino vertebrar unidad nacional porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergido. Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos, porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión y no de desprecio y de aplastamiento”, argumentó el exsenador y concluyó: “Suerte argentinos. Suerte y suerte por todos los latinoamericanos. Por el pueblo argentino y por nosotros, los que vivimos pegados a la Argentina”.