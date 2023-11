MINUTO A MINUTO | UP

El núcleo de "copitos" – Jorge Lanata dixit– que rodeaba a Milei desde antes de la llegada de los amarillos dio otra vez la nota: en Twitter, la diputada electa Lilia Lemoine elogió como un "patriota" y endosó el pronunciamiento de un notorio neonazi que llamó a "los cagones" de las Fuerzas Armadas a alzarse contra el jefe del Estado Mayor. ¿Debería la Cámara baja permitir el juramento de semejante marginal? Bueno, hay que reconocer que la aludida ya pidió perdón y que explicó su desliz en su carácter "accesible" , que hace que le "entren todas las balas" . El problema no es solo que haya elogiado a Carlos Pampillón , sino que se haya entusiasmado con la idea de un golpe.

Por si eso fuera poco, el mileísta tucumano Ricardo Bussi –otro diputado electo– cometió un fallido y, donde debía decir "Milei", dijo "Hitler" . No hay remate.

Y siempre hay más. Victoria Villarruel fue más a fondo que nunca en su stand up procesista y propuso convertir el Museo Sitio de Memoria de la ex-ESMA es una suerte de plaza o, no se entendió bien, un complejo de escuelas. Lo que sea, pero no lo que es. Curioso. Es como si, al influjo de la soja, alrededor de la mitad de la sociedad argentina hubiese desarrollado una mutación genética que la hace resistente a este tipo de glifosato.