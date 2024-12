Javier Milei confía en eliminar las PASO antes de mayo con apoyo de Unión por la Patria

Javier Milei no se rinde: desde febrero, negociará con la oposición del Congreso para sancionar el proyecto que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) . Aspira a lograr un acuerdo con Unión por la Patria (UP) para tener la ley antes de mayo, cuando el cronograma vigente obliga a presentar las listas. De modificarse, las plazos se extenderían.

Como explicó Letra P , en conversaciones con diputados oficialistas, Guillermo Francos intentó desmitificar la tradición que indica que no se pueden sancionar normas electorales los años de votación. “Si acortás el cronograma, no causás un problema. Por lo que tenemos los primeros meses del año para llegar a un acuerdo”, explicó en esas charlas el jefe de Gabinete.

Javier Milei, a fondo contra las PASO

En su descarga tuitera de este lunes, Francos recordó que “el proceso electoral del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares, entre PASO y elecciones generales”. Y calculó que si se eliminan las primarias, “se ahorraría entre 35% y 40% de esa suma. Es decir, estamos hablando de un ahorro superior a los 150 millones de dólares”, difundió.

El jefe de Gabinete consideró “fundamental” derogar las primarias “definitivamente”, ya sea “en sesiones extraordinarias o al principio del período ordinario, para ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero”.

La palabra “definitivamente” no fue casual: Sergio Massa propuso en la provincia de Buenos Aires suspender las primarias para 2025, con la promesa de debatir un nuevo sistema electoral para 2027. Sus nueve diputados nacionales en UP solicitan lo mismo a nivel nacional.

En la cámara baja del Congreso, además, hay dos proyectos presentados sobre las PASO por el diputado de UP Juan Pedrini. Uno propone que no sean obligatorias; y el otro, que sean suspendidas para 2025. En su tuit, Francos dejó claro que Milei sólo acepta la eliminación definitiva, que lo evitaría de repetir la discusión para 2027.

En el PRO y la UCR también hay propuestas para que las primarias se usen sólo si hay competencia, propuesta que no entusiasma a Milei. De hecho, no bajaría el costo fiscal. En LLA aseguran que los gobernadores de fuerzas aliadas enviarán a sus referentes en el Congreso a votar por la eliminación. Además, consideran que la discusión servirá para pintar de violetas a radicales y macristas que no encuentran el rumbo.

Unión por la Patria, decisiva

El Gobierno descarta el apoyo de los partidos provinciales para eliminar las primarias, pero para alcanzar una mayoría sin riesgo necesita el respaldo de al menos una parte de UP.

Una de las razones por las que no hubo extraordinarias es que el Gobierno no pudo contar los votos para eliminar las PASO, porque en UP no hay una postura unánime y tampoco hubo discusiones internas. Martín Menem quiso tener un panorama claro y no pudo.

Es que se trata de un tema que el peronismo aún está deliberando. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el kirchnerismo bloqueó intentos para borrar las primarias, en 2021 y 2023, que tenían a Massa como principal promotor. Máximo Kirchner entendía que el sistema era útil para dirimir candidaturas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde hay primarias simultáneas a las nacionales para definir nóminas locales.

Con el control de lapicera en el PJ nacional y bonaerense, Cristina Fernández de Kirchner y su hijo empezaron a revisar esa posición. Hay otro aliciente: sin las PASO, las listas no se presentarán antes de agosto, tiempo suficiente para afinar la rosca, sobre todo para quien tiene la última palabra en la definición de las candidaturas.

Las dueñas de la birome en 2025 serán Karina Milei y la expresidenta, quien si bien no se pronunció sobre las PASO creada durante su primera gestión, sí hizo una crítica al abundante calendario electoral. “No se puede votar cada dos años”, dijo en una de sus últimas entrevistas.

En el bloque de Diputados de UP aseguran que no hubo un debate interno sobre las PASO y que hasta ahora sólo se pronunciaron en contra el Movimiento Evita, Patria Grande (Juan Grabois) y los santafesinos, que usan el sistema en su provincia antes que la Nación. Uno de ellos es el jefe de la bancada, Germán Martínez.

“Casi todo el bloque es proclive a eliminar las primarias, pero nadie habla y delegan el tema en los líderes de superestructura. La sensación que tenemos es que CFK y Massa las quieren borrar, pero se les dificulta encontrar un camino para comunicarlo”, explicó a Letra P un diputado de UP que intentó hacer un poroteo. No llegó a nada.

En LLA dicen que la negociación empezará en enero y que la expectativa que les expresó Francos es tener el número cerrado en febrero y convocar a extraordinarias antes del 1 de marzo. Hay tiempo para la sanción hasta abril. Y lo usarán.