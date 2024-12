Bianco insistió con que Axel Kicillof "no tiene opción más que armar un frente político en PBA"

Live Blog Post

Durán Barba: “Cuando Mauricio Macri cedió el espacio del cambio a los libertarios, se murió”

Tras el ultimátum del presidente Javier Milei al titular del PRO, Mauricio Macri, el asesor político Jaime Durán Barba se refirió a la relación entre ambos y argumentó: “Lo que pasa es que cuando Macri cedió el espacio del cambio a los libertarios, se murió. Fue una equivocación y una estrategia brutal en esta etapa”.

“Milei consolidado no necesita del PRO y va a buscar un liderazgo unipersonal. En un sistema solar normalmente no hay dos soles. Tanto Milei como Mauricio son personas con temperamento muy fuerte y uno de los dos iba a imponerse y lograr que el otro se someta. Si no era así, no iba a haber unidad”, explicó el consultor en radio Urbana Play este lunes.

Durán Barba aseguró que Macri "tenía todas las de ganar cuando quedó con el 41%" en 2019 tras perder ante Alberto Fernández, a quien definió como "uno de los presidentes más catastróficos de Argentina". “Tenía la mesa servida para ir adelante, siempre que tuviese esa misma línea que le permitió ganar las elecciones desde 2005, durante 15 años”, remarcó.