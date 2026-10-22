Javier Milei apura la cesión de una propiedad a Leandro Zdero como gesto en plena negociación por las PASO

El gobierno de Javier Milei está lanzado a lograr las voluntades necesarias para, al menos, suspender las PASO . En ese tren, suma gestos para con los gobernadores dialoguistas. Ahora, apuró en el Congreso una ley para cederle gratuitamente a Leandro Zdero un predio logístico y portuario en Chaco .

El tema formó parte del orden del día de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados . Además de la inviolabilidad de la propiedad, la emergencia en discapacidad y las propuestas para morigerar la morosidad, la cámara baja trató y aprobó un proyecto del diputado chaqueño Guillermo Agüero que autoriza la cesión gratuita del predio, con condiciones. Ahora, espera al Senado.

La propiedad en cuestión es el Centro de Acopio y Embarque de Barranqueras , un predio estratégico de la ex Junta Nacional de Granos que el estado provincial ya utiliza para operaciones logísticas y productivas. El inmueble en cuestión tiene una superficie de 6 hectáreas y cuenta con 157 silos con capacidad de almacenamiento de 100 mil toneladas de granos.

El predio está bajo control de la Compañía Logística del Norte , una sociedad anónima de control estatal mayoritario creada en 2010 por el gobierno chaqueño, que comparte con la Bolsa de Comercio de esa provincia del Norte Grande . Su función es operar infraestructura logística, facilitar el movimiento de la producción y ofrecer servicios de transporte, almacenamiento y distribución.

El inmueble fue apuntado por Zdero hace ya seis meses, cuando Agüero presentó el proyecto en la cámara baja, y logró un dictamen con 68 firmas en las tres comisiones que se trató. A cambio de la cesión, se estableció una condición: que la provincia destine el predio a modernizar y explotar un centro logístico, de acopio y embarque multimodal, con un plazo de 10 años.

La negociación que le interesa a Javier Milei

La iniciativa se activó en el marco de las negociaciones del Gobierno con los mandatarios dialoguistas para lograr la eliminación de las PASO. Como contó Letra P, la reforma electoral pasó a ser la prioridad de la Casa Rosada, que incluso decidió postergar el tratamiento del Presupuesto 2027 para intentar asegurar al menos la suspensión de las primarias de cara a los comicios presidenciales.

Leandro Zdero.

En esa negociación, los más duros vienen siendo los gobernadores radicales. Allí se anotan Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir y Alfredo Cornejo. Cada uno tiene sus propias necesidades y exigencias, aunque de mínima todos piden un acuerdo que incluya que las tropas libertarias provinciales no interfieran en sus elecciones provinciales.

Hace semanas que el Gobierno mantiene esa negociación. Logró manifestaciones públicas de casi todos los mandatarios. Pullaro abrió la posibilidad de eliminarlas a pesar de que tiene PASO en Santa Fe; Sadir dijo que podría acompañar una suspensión. Sin embargo, la Casa Rosada no pudo lograr que esos dichos tengan repercusión en los bloques legislativos y el tema sigue frenado.

La alianza radical-libertaria en Chaco

Con Zdero, la situación es algo distinta. El mandatario controla dos bancas en la cámara baja, de Agüero y de Gerardo Cipolini, y una en la cámara alta, de Silvana Schneider. A dos de esos escaños accedió a partir de un acuerdo con La Libertad Avanza, con quien compartió listas en 2025. Es uno de los cuatro mandatarios que pudo sellar un acuerdo con Karina Milei.

Así las cosas, si el chaqueños quiere repetir el entendimiento y maximizar sus chances de reelegir sin caer ante la amenaza peronista, deberá acompañar a la Casa Rosada en su misión de quitar las PASO. Tiene, además, un condicionante interno: hace pocas semanas logró que la Legislatura provincial apruebe la suspensión de las primarias a partir de una iniciativa suya.

Leandro Zdero con Karina Milei y Javier Milei.

Ese proyecto le valió un contraataque del peronismo, que huele sangre luego de perder por un margen irrisorio las últimas elecciones. La tropa que conduce Jorge Capitanich impulsó un proyecto para reformar la Constitución chaqueña y permitirle al gobierno provincial unificar los comicios locales y provinciales.

Según explican en el PJ, notan en las encuestas que la imagen de Milei viene en baja, pero eso no se traslada a la de Zdero. Por eso, pretenden unificar elecciones para hacer evidente el acuerdo entre el gobernador y la Casa Rosada. La movida surgió, justamente, luego de que Zdero suspenda las PASO con el ahorro como excusa. “Si unifican las elecciones van a ahorrar más aún”, torean los peronistas.