Llanero solitario del on the record en este lío, Aníbal Fernández le levantó el banderín a su compañera de albertismo ante cámaras y micrófonos. "No sabemos quién está detrás. Si otra persona del Gobierno lo dijo, sabrá por qué lo hace. Si otra persona vio gestos de la política o algún candidato, que lo diga y lo presente ante la justicia, pero no soy yo", se despegó. La autoportavoz, en offside.