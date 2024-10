Axel Kicillof trabaja por la unidad, pero si hay competencia apoyará a CFK

Al cierre de esta nota, la guerra entre CFK y Quintela es total. En una reunión con sindicalistas, la expresidenta lanzó una crítica feroz: “Los Poncio Pilato y los Judas en el peronismo no van más”, dijo. Un rato antes, había presentado lista para la competencia . El gobernador contestó por Twitter . Previo a eso, según pudo saber Letra P , el riojano se reunió con diferentes sectores del peronismo bonaerense en la Casa de la Provincia de La Rioja ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, Kicillof seguía trabajando para que las partes pudieran encontrar una síntesis. No sería posible.

Pese a que la línea sigue siendo la que vociferó en el escenario de Berisso, “unidad, unidad, unidad”, fuentes cercanas a Kicillof aseguraron a este medio que si hay competencia va a apoyar a la expresidenta. “Axel está trabajando para que no haya una interna. Es una pérdida de tiempo, un regalo a Milei, un error que la sociedad no nos va a perdonar con las cosas que están pasando”, indicó la fuente.

“Le dieron el ok para caminar, fueron todos a La Rioja porque era el candidato y después ve por Twitter que ya no. ¿Tenía que bajarse por ósmosis? No fuimos nosotros los que lo habilitamos a que caminara, ahora no lo podés dejar tragando tierra cuando vos le dijiste que camine”, lanzó la fuente.

Oídos sordos a las presiones de La Cámpora

Con el correr de las horas, la agrupación que lidera Máximo Kirchner aumenta la presión sobre el gobernador. La primera llegó del senador y titular del PJ porteño, Mariano Recalde, que en un acto el jueves por la noche dijo que él sí estaba dispuesto a ir a una interna para bancar a CFK. Le siguieron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el senador Oscar Parrili. La quilmeña fue a fondo en la tarde de este viernes: “Los Poncio Pilato y los Judas en el peronismo no van más”, puso en sus redes con la consiga CFK Presidenta.

El gobernador resiste a la presión del camporismo. “No va a romper con Cristina aunque lo toreen, no lo van a lograr. Lo que dicen no tiene asidero para la sociedad. Ayer Axel demostró que no es ningún traidor, es una burla”, dijo una fuente a Letra P.

Un discurso que no podía fallar y no falló

Como contó Letra P, el gobernador mostró masividad y un marco variopinto de dirigentes apoyándolo. En calle 6 festejan que haya podido sortear con éxito “un discurso que en principio era incómodo”, pero en el que finalmente el gobernador se sintió “cómodo”.

“No podía fallar ni una palabra, por eso en algún tramo leyó. Era muy finito el equilibrio. Lo preparó mucho y aunque era un discurso incómodo, él se sintió muy cómodo”, relató una fuente cercana a Kicillof al tiempo que lanzó: “Hizo lo que le enseñó Cristina: de los atolladeros se sale por arriba”.

Ni felpudo ni traidor

Actores que estuvieron sobre el escenario de Berisso coinciden en la lectura. “Axel pudo sobrevolar la interna, logró ese equilibrio por arriba y salió de la trampa en que lo quieren meter, de ser felpudo o traidor. Si no comete errores y sigue por esta línea va a estar bien”, afirmó un dirigente a este medio.

La misma línea siguió otra figura destacada que estuvo en el acto. Consideró que salió fortalecido después del evento ya que logró que todos los sectores que lo acompañaron, que tienen sus matices y estrategias, quedaran conformes. La fuente consideró además que las críticas de La Cámpora fortalecen al mandatario bonaerense y la estrategia de ese sector es “taponar” a Kicillof con CFK porque el mandatario “está en claro crecimiento”.

“Axel es naturalmente un candidato presidenciable. El que lo tire para abajo es funcional a Milei porque es la salida mayoritaria al quilombo en el que estamos metidos con este gobierno. Si se consolida, cambia todo el mapa político”, cerró.