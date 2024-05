Faltazo amarillo en La Plata: Axel Kicillof se queda sin la foto con los intendentes del PRO

Según le confirmaron a Letra P , ningún alcalde amarillo estará presente en el Teatro Argentino de La Plata a las 9.30 para lo que consideran “una foto para hacer política”. La excusa al faltazo es la no obligatoriedad de acercarse hasta la capital bonaerense a firmar el desembolso, tal como lo exigía el Fondo de Infraestructura Municipal o Municipios a la obra, ambos programas provinciales que beneficiaban a los distritos.

Durante los últimos años, los intendentes llegaban a la Casa de Gobierno y rubricaban junto al gobernador el pago de la cuota, posando para los flashes oficiales. El programa previsto para este año no está asignado específicamente a obras y es de libre disponibilidad para los jefes comunales.

En aquel acuerdo no se previó la firma de jefes comunales con el gobierno bonaerense para liberar cada pago, aunque sí se dejó asentado el interés que deberá pagar la administración provincial si se atrasara en el depósito de alguna cuota. Hasta el momento, Kicillof pagó a principios de año el 10% de los $116 mil millones previstos y en este caso desembolsará un 30% que debía depositar antes del 30 de abril, lo cual supone un retraso. Quedará para el resto del año la entrega de otros dos desembolsos, también de 30% cada uno, en julio y octubre.

Delegación radical

A diferencia del faltazo masivo del PRO, la UCR evalúa enviar una comitiva en representación de sus 27 mandatarios. “Es un horario complicado para los que viajan de más lejos”, dijo a este medio un alcalde boinablanca. Y le restó importancia a la presencia o la ausencia radical en La Plata: “El que puede va y el que no, no. No pasa nada”.

Sin embargo, no rechazar de plano la invitación, a cambio de enviar un contingente, marca una nueva diferencia respecto a los jefes comunales del PRO, que ni siquiera contemplaron esa opción.