Ignacio Torres y la decepción de un (ex)aliado: a Javier Milei "le cuidamos la boleta"

DESENMASCARANDO LA MENTIRA DE LOS DEGENERADOS FISCALES https://t.co/BBJslVGdvs — Javier Milei (@JMilei) February 24, 2024

Con la mira puesta particularmente en Santiago Caputo, "un buen pibe" que se convirtió en un personaje "nefasto" al que "ya se le va a terminar el ejército de trolls", Torres se lamentó de que el Gobierno "detona todos los puentes con quienes queremos ayudar", pidió que termine "con la violencia y los agravios" y advirtió que no cederá en su defensa de los interesas de la provincia. "Que me metan preso si quieren; no me importa", desafió.