Un fallido Samoré: Mauricio Macri intentó sin éxito mediar entre Javier Milei y los gobernadores

El exmandatario no tuvo el mismo éxito que el cardenal Antonio Samoré, el enviado papal que medió entre la Argentina y Chile por el conflicto del Beagle. Y eso que sabía que la rebelión se estaba cocinando: estuvo al tanto del malestar de los gobernadores de su espacio mucho antes que estallara de manera pública este viernes en las redes sociales y en los medios de comunicación amigos.

Los últimos en verlo fuerion los gobernadores Ignario Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que le dieron un panorama de la relación conflictiva que tenían con el oficialismo , y le hicieron saber que irían "a fondo" contra el jefe de Estado, en un contexto en el que ya no había instancias de diálogo entre la Nación y las provincias, y en el que muchos de los interlocutores autopercibidos válidos en el Gobierno no estaban en condiciones de dar garantizar acuerdos. Macri los escuchó, y les pidió 24 horas para intermediar.

Mauricio Macri, Javier Milei y una comunicación frustrada

Durante todo el jueves, el expresidente se abocó a intentar repavimentar los puentes entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales. Si bien no dio garantías de éxitos, había prometido que iba a hacer todo lo posible para ayudar a solucionar el conflicto. Finalmente, no lo logró y este viernes, después de un Zoom en el que irónicamente JxC creía posible retomar el dialogo con la Nación, Torres encabezó la rebelión de los gobernadores patagónicos, que evalúan por estas horas cortar el suministro de gas y petróleo, mientras preparan medidas judiciales por el congelamiento de los fondos coparticipables a Chubut.

Si bien está claro que el fundador del partillo amarillo tenía un viejo interés en acordar con Milei, desde el momento que organizó una cena en su casa en Acasusso después de la derrota electoral que sufrió Patricia Bullrich, se estima que la postergación de la fusión partidaria se dio por la cada vez más creciente resistencia a ambos lados de la grieta interna.

foto-macri-milei-bullrich-1jpg.jpg.webp Javier Milei, junto a Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Por un lado la del propio Gobierno. Lo dejó en claro el titular del Palacio de Hacienda, Toto Caputo, que justificó su rechazo al considerar que "no tiene que haber acuerdo porque tiene que haber una sola cabeza" y que no era partidario del "doble comando" entre Macri y Milei. Sin admitirlo en público, el ministro de Interior, Guillermo Francos, es otro de los que no quiere que el expresidente gane influencia en el gobierno.

"Es un hombre de mucho diálogo pero si tiene que negociar su última opción para hacerlo siempre van a ser los macristas", le dijo a Letra P un hombre que conoce al ministro coordinador mucho antes de su llegada a la Casa Rosada, lo que quizá explique su intento de imponer a Florencio Randazzo como presidente de Diputados, en una maniobra que se especulaba buscaba resistir que Cristian Ritondo se quedara con el cargo que, finalmente, obtuvo Martín Menem.