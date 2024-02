Ignacio Torres: "Todos los gobernadores están hartos de la lógica patoteril de Milei"

En una entrevista con Infobae , el gobernador del PRO justificó la decisión de su provincia de anunciar que si el próximo miércoles el gobierno nacional no gira unos 13 mil millones de pesos retenidos de la coparticipación, Chubut "no saldrá una gota de petróleo" de la provincia. El ultimátum marcó una nueva escalada en la batalla de libertarios versus federales : todos los gobernadores, con excepción del tucumano Osvaldo Jaldo , salieron al chubutense.

En ese marco, cargó contra el argumento de la Casa Rosada sobre la deuda que mantiene Chubut con el gobierno nacional por la cual se les retuvieron los fondos coparticipables. "Estamos diciendo que queremos pagar toda la deuda junta que tenemos como provincia y no nos dejan. Hacen un juego de pinza entre el Banco Central y Economía para extorsionar a la provincia, para pisarla", denunció.

Sin petróleo

Torres aseguró que no va a dar marcha atrás en su planteo, que llevará el reclamo "hasta las última consecuencias" y que no tiene "miedo de ir preso". "A mí me eligieron para defender los intereses de la provincia y no para especular o para ceder ante amenazas o cualquier violencia que quiera ejercer el gobierno nacional. Por eso nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias", afirmó.

Y explicó que el corte del suministro no lo paralizará él, sino "los trabajadores del petróleo". "No lo paro yo. Hay un error de interpretación. El primer planteo, cuando se conoció la retención de la coparticipación, lo hicieron los jubilados trabajadores de YPF. Es prácticamente unánime la decisión de paralizar los pozos. En Chubut hay una cuestión cultural de rechazar esta idea de que nos sacan los recursos y en la provincia no queda nada. Los primeros que salieron son los jubilados y ahí adhieren todos los trabajadores del petróleo", dijo.