En ese sentido, el presidenciable PRO consideró "una falta de respeto" a las declaraciones que el funcionario bonaerense hizo respecto de su par porteño, Eugenio Burzaco , por la forma en que actuó la fuerza policial que comanda cuando intervino en la manifestación. "Mejor que Burzaco no me llame porque se va a comer flor de puteada", había dicho el integrante del gabinete de Axel Kicillof en una charla con C5N.

"Hay una familia destrozada, eso es lo grave. Basta de insultos, no vamos a ningún lado de esa forma, lo que hay que hacer es laburar", agregó en modo candidato y recordó, una vez más, que "la Ciudad tiene el índice de delitos más bajo y es la capital latinoamericana más segur".

En esa misma línea, afirmó que "la seguridad del conurbano es un drama". "Cruzamos la General Paz y la gente tiene miedo, una policía que no está.. Así como en la Ciudad mejoramos la seguridad, podemos hacerlo en el conurbano. No es que viene Rambo y soluciona la seguridad, no existe eso", ironizó.