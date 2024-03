Motosierra en el Estado: el Gobierno estima que no renovará entre el 15 y el 20% de los contratos estatales

Live Blog Post

El Gobierno admitió que no renovará "entre el 15 y el 20%" de los contratos estatales

Fuente del gobierno de Javier Milei reconocieron a la agencia Noticias Argentinas que no se renovarán "entre el 15 y el 20%" de los más de 71.000 contratos de trabajadores estatales relevados y aclararon: "No es el despido, es la no renovación, no es lo mismo".

Desde el Ejecutivo evitaron difundir un número concreto y argumentaron que el dato se conocerá durante el mes de abril, con las liquidaciones.

Frente a esta decisión, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, advirtió que si el gobierno nacional no renueva el porcentaje que sostiene, implicará el despido de "entre 14.000 y 21.000" trabajadores.