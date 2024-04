Gustavo Valdés va a la Corte y le reclama a Javier Milei por los fondos para la caja de jubilaciones

Los más de $25 mil millones corresponden a no abonar en tiempo y forma las obligaciones asumidas por el Consenso Fiscal firmado el 27 de diciembre de 2021, el que estableció un marco definitivo respecto de cuestiones tributarias que fueran primero suspendidas y luego prorrogadas.

Valdés explicó que se trata de una acreencia histórica de la provincia de Corrientes: "Desde enero no mandaron más plata; el Gobierno anterior mandaba $400 millones al año, que es una cifra que nos pusimos de acuerdo en 2017. Nunca más fue actualizada y a este año correspondían $400 millones. Cuando actualizamos ese monto nos da un total de $20 mil millones que deberían pagarse para el año en curso".

Gustavo Valdés en la negociación por la ley ómnibus

Ante la consulta respecto a que el recorte pueda entenderse como un apriete a los gobernadores para que se negocie la ley ómnibus, el gobernador de Corrientes advirtió: "Nosotros tenemos nuestros recursos bien estables, no tenemos deuda, administramos bien, con plata no nos van a apretar, el correntino nunca se amansa a guachazos. Lo intentaron hacer los kirchneristas; que no intenten el mismo camino".

"Hay mucho que dialogar y las conversaciones todavía son insuficientes y tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los objetivos", remarcó Valdés en relación a las negociaciones por el Pacto de Mayo.

El mandatario provincial pidió sentarse "a conversar" para calcular la deuda y "llegar a un entendimiento". "Simplemente reclamamos lo que es nuestro. Al correntino nunca le regalan nada y no queremos que nos regalen, pero tampoco queremos que nos saquen injustamente", completó el abogado.

Valdés recordó que la coparticipación "es una gran pelea" que se tiene desde hace años y consideró que tienen "que tratar de tener un gran acuerdo fiscal en Argentina para poner blanco sobre negro". "Creo que vamos a llegar al 25 de mayo", concluyó.