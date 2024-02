Gustavo Valdés: "Me importa un carajo lo que piense Martín Lousteau"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés , dijo que Martín Lousteau , presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), "no le va a marcar la cancha dentro del radicalismo" y afirmó: "Me importa un carajo lo que piense".

"Me importa un carajo lo que piense Lousteau, no me interesa. Yo represento a los correntinos no al centralismo porteño", consideró el mandatario en diálogo con Radio Sudamericana luego de recibir al presidente Javier Milei en su arribo al norte de Argentina, lo que generó "desconfianza" en el sector boinablanca más cercano al titular de la UCR nacional.