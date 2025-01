Guillermo Montenegro y Axel Kicillof, en conflicto por la rambla de Mar del Plata

También menciona posibles transgresiones a la Ley de Residuos Peligrosos ya que las estructuras de madera requieren un mantenimiento mínimo para no quedar inutilizadas por las inclemencias climáticas y la actividad ilegal que se desarrolla en el lugar no cuenta con la "disposición adecuada de los desechos del mantenimiento de estas estructuras", lo que constituye "un acto de contaminación punida por la ley".

"No me interesa quién se saca la foto con la obra, dame a mí el control de la rambla y me hago cargo yo, y si no hacé las obras vos", reclamó en aquella oportunidad el jefe comunal, que apuesta a transformar la ciudad en un polo de mega desarrollos inmobiliarios.

El conflicto entre Guillermo Montenegro y Axel Kicillof

El exdiputado acusó al gobernador bonaerense de implementar políticas que promueven la "conurbanización" de Mar del Plata, con la intención de "desestabilizar" el orden público, "fomentando la toma de terrenos en la ciudad".

"A dos días de iniciar la privatización del Minella ya arrancaron los grupos inmobiliarios kirchneristas a tomar terrenos alrededor. Mismo modus operandi que la toma de las 140 hectáreas del Marquesado en la primera línea del mar", apuntó Montenegro luego de un operativo para abortar una ocupación de tierras.

El intendente destacó medidas recientes para reforzar la seguridad, como la adquisición de equipamiento no letal, argumentando que son "herramientas claves para mantener el orden" en un contexto de creciente tensión política y social en la región. "Hay normas, y esas normas hay que respetarlas, y el que no las respeta va a tener consecuencias", advirtió.