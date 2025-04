Guillermo Francos ignoró un pedido del PRO y brindará su informe de gestión, pero no hablará de $LIBRA

El jefe de Gabinete Guillermo Francos brindará su primer informe de gestión del año en la Cámara de Diputados. Su visita no está exenta de polémicas: el presidente del bloque PRO , Cristian Ritondo , pidió por nota suspender la sesión, porque el funcionario asistirá el martes que viene a la interpelación por el caso $LIBRA.

La solicitud del jefe amarillo no fue tenida en cuenta por el Gobierno, aunque el ministro coordinador decidió no responder preguntas sobre el escándalo de la criptomoneda. No eran muchas: sólo 76 de las 4000 que le enviaron por escrito los bloques, que se redujeron a 2304 (muchas eran repetidas) y 800 fueron sobre economía, incluidos los reclamos de obras públicas.