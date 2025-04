Libragate: Guillermo Francos activó la presión a los gobernadores y peligra la comisión investigadora

Como explicó Letra P, la apuesta para compensar esas pérdidas fue con ayuda del PRO, que se diferenció de Javier Milei en la votación de los pliegos de la Corte Suprema. Por ahora los amarillos de la cámara baja no están depuestos a dar ese paso. “Vamos a mantener nuestra política de no dar cuórum para sesiones que no convocamos”, sostuvo ante Letra P un referente del PRO a este medio.