El acto de inauguración de un jardín de infantes este martes en Berisso encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof , ratifica la estrategia trazada por la coalición de gobierno tras el renunciamiento de Mauricio Macri a una candidatura presidencial: como contó Sebastián Iñurrieta en Letra P , el Frente de Todos mantendrá al expresidente en cancha. El mandatario bonaerense dedicó todo su discurso a hablar sobre los “adoradores del mercado”, dijo que el líder del PRO “renunció sin que nadie le pida que se quede” y que su acto no fue “un gesto de grandeza” sino uno de “realidad”.

Los 16 minutos que duró el discurso de Kicillof con motivo de la inauguración del Jardín de Infantes N°917 de la intendencia ribereña estuvo dedicado íntegramente a apuntar contra la oposición y especialmente contra el ingeniero, quien el domingo anunció con un video que no será candidato en la próxima elección. “Veía al que renunció ahora… renunció sin que nadie le pida que se quede. No es un gesto de grandeza, sino de realidad”, dijo en línea con el librito que aplica el FdT ante el nuevo escenario, ubicando al fundador del PRO en el centro de la escena.

Kicillof venía hablando de “los adoradores del mercado que dicen que los problemas los produce el Estado y los resuelve el mercado”, ensanchando aún más la grieta. “Esa mano invisible es tan invisible que estoy convencido de que no existe, la inversión privada funciona muy bien, pero aparece cuando hay rentabilidad y está muy bien que así suceda, pero hay lugares donde no hay ganancias para extraer”, marcó para defender luego la educación pública para todos aquellos que no pueden acceder a la privada.