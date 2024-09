Gremios docentes y no docentes rechazaron aumento adicional del 5,8% ofrecido por el gobierno de Javier Milei

Gremios universitarios rechazaron la propuesta que realizó el gobierno de Javier Milei , a través del Ministerio de Capital Humano, que planteó un aumento salarial del 5,8% adicional para trabajadores docentes y no docentes de las Universidades Nacionales, a aplicarse en octubre y acumulativa al 1% acordado con antelación.

NO HAY PLATA

“El aumento ofrecido, que situaría los ingresos en niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), buscaba no solo dignificar el trabajo docente y no docente, sino también asegurar el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, para que los estudiantes no sufran las consecuencias de medidas de fuerza”, aseguraron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello.