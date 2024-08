UCR Córdoba: la campaña de Marcos Ferrer empezó en redes con un grito de guerra contra Martín Llaryora

Con las cartas echadas, Ferrer eligió el aniversario de la fundación del partido en la provincia para marcar los ejes de un proceso que terminará el 8 de septiembre , el día señalado por la competencia en las urnas. No es casual la selección de la efeméride: el 5 de agosto de 1891 el nuevo espacio nacía como opción al régimen de partido único de la época.

Paso uno: Marcos Ferrer identifica al enemigo

Para el eje De Loredo-Ferrer, la lista de Mestre no es más que el vehículo del cordobesismo para recalar en el partido. El exintendente siempre tuvo vínculo con el oficialismo provincial, aunque en privado suele decir que eso no alcanzó para que no “lo cagaran”.