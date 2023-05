El domingo, Morales puso a todos sobre el escenario. Quiso mostrarle al PRO la contundencia de su triunfo en una provincia que tuvo décadas de dominio del Partido Justicialista. “Nosotros le ganamos al peronismo y nos quedamos”, decía, con cierta ironía un operador político local, en clara alusión a los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri en el país.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1655391598715232257 Felicitaciones @carlossadirjuy, gobernador electo de Jujuy! Los jujeños revalidaron el camino de transformación que viene llevando adelante @GerardoMorales. Profundicemos la transformación de la provincia y cambiemos juntos la Argentina para siempre! pic.twitter.com/ExIZx0xQXl — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 8, 2023

El jujeño buscó, además, hacer gala del músculo territorial de la UCR en el interior del país, a sabiendas de que el conurbano bonaerense es su talón de Aquiles. Allí pesa más el PRO, que irradia desde la ciudad que gobierna Larreta. Triunfador, Morales tiró el mensaje que puso pálido al jefe de Gobierno porteño, tironeado por las internas del PRO. “Este es el que te va a reemplazar, si Dios quiere. Estamos trabajando fuerte para eso”, le dijo en referencia a Lousteau. El alcalde porteño se incomodó. El radicalismo apuesta todo a recuperar la Ciudad de la mano del líder de Evolución. Es el único distrito en manos del PRO.

Morales aflojó después la tensión con una bienvenida cálida, a quien presentó como “un candidato a presidente, como yo”. Larreta lo felicitó por la gestión y llamó a consolidar los triunfos de Juntos por el Cambio “provincia a provincia”, para terminar en el triunfo nacional. En el búnker hubo quienes interpretaron el gesto como la presentación pública de una posible fórmula presidencial cruzada.

Los faltazos dejaron evidencia de la división interna. La otra precandidata presidencial por el PRO, Patricia Bullrich, brilló por su ausencia. En la reunión privada de dirigentes, el jefe de Gobierno porteño dejó en claro que él tampoco tolerará que los intendentes de la provincia de Buenos Aires vayan colgados de su boleta y de la Bullrich. No habrá “Y”. Los hará elegir. Para el larretismo, la foto con Morales también fue un triunfo. Entienden que fortalece la posición del alcalde frente a Bullrich.

En Jujuy tampoco estuvo el radical Facundo Manes, aunque más tarde felicitó a Sadir desde sus redes sociales y reconoció “la gestión” de Morales en Jujuy. En el radicalismo dicen que las relaciones entre Morales y Manes ya no están tan frías. Podría haber novedades en las próximas semanas. Otro que no fue de la partida fue el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aunque se comunicó por teléfono para avisar que no llegaría. De Macri no se habló.

“Ahora hay que seguir. Gerardo va a seguir de gira por las provincias. Al final del camino se verá”, explicaron en el entorno del jujeño, que insiste en que será candidato a la presidencia. El gobernador ya tiene agenda para los próximos días, al lado de candidatos radicales en otras provincias. El martes estará en Salta con Miguel Nanni y el miércoles viajará a Tucumán. Buscará generar un efecto contagio en las provincias vecinas para fortalecer su posición en la negociación interna de JxC.