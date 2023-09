Para ese entonces, el cuórum estaba garantizado sin el trío de la CTEP y con la ausencia confirmada de la chubutense Estela Fernández, la única que no habían podido evitar Germán Martínez y Paula Penacca, jefe y secretaria parlamentaria del FdT. Ambos pasaron el fin de semana llamando a sus dirigidos para evitar el mal trago que tuvieron el 23 de agosto, cuando se trató la ley de alquileres pedida por Juntos por el Cambio y hubo 13 bancas oficialistas vacías.

Massa siempre estuvo en contacto con la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, y tenía un solo objetivo: garantizar el cuórum con holgura, para que el trío de Grabois no pudiera pedir condiciones y hasta tuviera la chance de abstenerse en la votación, si así lo quisieran. El oficialismo necesitaba sumar algunos aliados y lo consiguió, con la ayuda de cuatro miembros de Evolución radical (Emiliano Yacobitti, Danya Tavela, Marcela Antola y Gabriela Browning de Koning); además de Milei y sus dos compañeras: Victoria Villarruel y Carolina Piparo.

¿Reunión Milei-Moreau?

Como explicó Letra P, la colaboración del grupo de Evolución -sólo dieron cuórum cuatro de sus ocho miembros-, con el liderazgo de Yacobitti, tiene como moneda de cambio el tratamiento del proyecto de ley para crear la Universidad de Río Tercero, finalmente aprobado al final de la sesión.

Tanta era la urgencia por ese tema, que el intendente de esa ciudad, el radical Aldo Ferrer, llegó temprano el palco del recinto para celebrar. La diputada Browning de Koning, autora del proyecto, había avisado que estaba dispuesta a dar cuórum si hiciera falta. Yacobitti, en diálogo con Massa, tomó su demanda y se lo comunicó a las autoridades de Juntos por el Cambio, que no lo tomaron en cuenta porque el oficialismo exhibía un número para abrir el recinto sin ellos. No tenían en cuenta las internas.

El cuarteto de Evolución ingresó a la sesión poco después del sonido de la chicharra y permitió que hubiera cuórum antes que el FdT tuviese todas sus bancas ocupadas, justo lo que quería Massa para no depender de Grabois. No fue la única actitud colaborativa de los radicales durante la sesión: cada vez que las autoridades de JxC maniobraron para que no hubiera cuórum, Yacobitti se aferró a su banca para dejar claro que no se iría.

El momento más tenso fue antes que se votó la ley de Ganancias y la mayoría del JxC se paró. Alejandro Finochiaro, del PRO, se acercó a la banca de Yacobitti-que también es vicerrector de la UBA- para sondear si estaba dispuesto a irse. El radical lo miró y se mantuvo de brazos cruzados, en señal desafiante.

El miércoles, el Congreso era un sinfín de rumores sobre las presuntas negociaciones entre Massa y Milei. La versión que más se esparció y llegó a varios miembros del bloque FdT, es que el libertario tuvo una reunión con Moreau para asegurarle que junto a sus dos aliadas la ayudaría a abrir la sesión. Hablaban de un encuentro de una hora, en tono amistoso, en el que el diputado le dejó claro que cumpliría en entrar temprano al recinto, que era todo lo que necesitaba la presidenta de la Cámara. Así fue: llegó casi al mismo tiempo que los de Evolución.

Voceros de Moreau negaron a Letra P la existencia de esa reunión. Tampoco la confirman tres fuentes de La Libertad Avanza consultadas, aunque una de ellas, que sigue más de cerca los temas legislativos, no descartó del todo que haya habido algún diálogo. "A lo sumo se cruzaron en el pasillo, nada más", respondió.

No fue el primer entendimiento entre Massa y Milei en el Congreso: la semana pasada el libertario pidió que el Presupuesto 2024 no se trate antes de las elecciones, tal como quería el ministro de Economía. Moreau tomó su reclamo y llamó a una reunión de jefes de bloque, que estaba prevista para este miércoles y ni siquiera se hizo. Los de JxC no querían ir.

Milei confirmó ese martes temprano que votaría a favor de la reforma de Ganancias, en una charla en el club de petroleros, uno de los rubros con más trabajadores favorecidos por la eliminación de este impuesto. Luego fue al Congreso, donde Moreau tenía una conferencia de prensa prevista a las 11, pero la suspendió para participar de la reunión con el resto de los jefes de bancada y tener otras reuniones que nunca confirmó. La sesión era a las 13 y 17 minutos después, hubo cuórum.