Gabriel Oriolo, funcionario de Javier Milei, fue acusado por asociación ilícita y tráfico de influencias

Oriolo fue denunciado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) por intervenir la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) por intentar desplazar a sus autoridades en complicidad con el diputado libertario y ex vicepresidente de la entidad, Pablo Ansaloni . Se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1750498454420222200&partner=&hide_thread=false #Gobierno Milei remplazó con un ex-OSDE al bullrichista que designó en la Superintendencia de Salud



Gabriel Oriolo manejará el organismo que regula prepagas y obras sociales pic.twitter.com/LKO4iy8qsw — LETRA P (@Letra_P) January 25, 2024

Como contó Letra P, el juez Juan José Baric dispuso la intervención de la Osprera, que hasta su muerte manejaba Gerónimo “El Momo” Venegas. El calibre de las denuncias que ponen en la mira a Oriolo empiezan a preocupar al Gobierno. “Tenemos un funcionario denunciado por asociación ilícita y tráfico de influencias. A futuro puede ser complicado para el Presidente”, murmuran en la Casa Rosada y recuerdan la sentencia presidencial de que “le corta la mano” a quien incurra en un ilícito. Por ese motivo, aseguran en el Ejecutivo que Milei está al tanto de las denuncias que le hacen a su funcionariado y pide esclarecerlas. En este caso, quien da la cara por Oriolo es Lugones, al menos por ahora.

“Las denuncias pueden existir, pero no voy a cubrir a ningún funcionario. Le pongo un torpedo en la cabeza. No me importa nada. Yo tomé un compromiso con los argentinos", afirmó Milei en varias declaraciones a los medios. La sentencia ahora pende sobre la cabeza de Oriolo.