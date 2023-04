El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se sumó al operativo albertista para que no se desmadre la interna en el Frente de Todos(FdT) de cara a las elecciones primarias que tanto pidió el presidente Alberto Fernández y que el kirchnerismo, después de meses de resistencia, doblegó con la advertencia de vaciarle las listas. "Si no hay unidad, no hay PASO, no hay entendimiento y no hay ninguna posibilidad de ganarle al macrismo", se apuró a aclarar este viernes Katopodis.