Paoltroni había confirmado el nombramiento de Abdala en su cuenta de Twitter, cedió a la presión de la vice, pero se garantizó el otro cargo que estaba en juego. Supo que lo tenía asegurado al día siguiente, cuando Cristina Fernández Kirchner anuló un intento de su bloque de reunir una mayoría para quedárselo.

Las rosca

Sin esperar la confirmación de que será la segunda figura en importancia en el recinto, Paoltroni se reunió con referentes de todas las fuerzas políticas, en paralelo a los encuentros que la vicepresidenta tuvo con los jefes de cada fuerza.

El formoseño apostó a la sintonía fina y buscó a los jugadores claves de cada bancada con la expectativa de tener cuórum desde el 10 de diciembre. El miércoles se juntó con cinco radicales de todos los extractos internos: Flavia Fama (Evolución), Eduardo Vischi (cercano al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés), Daniel Kroneberger (del sector de Gerardo Morales), Pablo Blanco (exmoralista) y Víctor Zimmerman (chaqueño, pero enfrentado en la interna local al mandatario electo, Leandro Zdero).

Paoltroni también se reunió con referentes de partidos provinciales y con al menos dos miembros de Unión por la Patria, del subgrupo que no responde a gobernadores ni al kirchnerismo. Junto a Villarruel, apuestan a que una parte del actual oficialismo vote el paquete de leyes que enviará Milei en diciembre. “Es más seguro que se rompan ellos que Juntos por el Cambio. Es muy difícil que se muevan en manada los 33”, reflexionan entre la dirigencia libertaria de la Cámara alta.

En LLA creen muy probable una ayuda de los gobernadores, como explicó Letra P, pero también de otros sectores de la bancada que intentarán despegarse de Cristina, quien el martes reunió al bloque y les dio libertad de acción. “Para el que me necesite, voy a estar en el Instituto Patria”, se despidió.

El primer round

Villarruel y Paoltroni tendrán la primera pelea con el kirchnerismo la semana que viene, cuando deban repartirse los cargos en las comisiones que deberán funcionar en diciembre (el resto se define en febrero). El reglamento indica que deben distribuirse en forma proporcional a la representación de cada bloque en el recinto, pero hay una tradición de darle las presidencias más relevantes recaen en el partido de Gobierno.

Las más disputadas son Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Acuerdos y Relaciones Exteriores, entre otras. La vicepresidenta intentará que sean lideradas por referentes de su bloque, pero en el peronismo no descartan resistirse. “Les dejamos la línea sucesoria, no pueden pedir las comisiones con siete votos”, dijo a Letra P una autoridad de UP. La disputa empieza este lunes.