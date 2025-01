Fortalecida por la visita de Guillermo Francos, Victoria Villarruel empezó a negociar los cargos en el Senado

La vice teme una embestida de Santiago Caputo para dejarla sin nada. No sería fácil, porque el asesor presidencial sólo tiene diálogo con figuras sueltas del Senado, como Carlos Espínola (Provincias Unidas). Un camino posible para dejar en minoría a Villarruel que tiene Milei es acordar con Unión por la Patria (UP), bloque con el que también debe negociar los pliegos de la Corte. "No sabemos si va a ocurrir, pero Victoria está asustada", bromeó este miércoles un libertario que comulga con la Casa Rosada y desprecia a la vice.