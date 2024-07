Fondos reservados de la SIDE: la UCR confirmó el rechazo y están los votos para derogar el DNU

Sin la UCR, el Gobierno no tiene los votos para sostener el DNU cuando llegue al recinto de la cámara baja. El escenario se repetiría en el Senado y si en ambos recintos se vota en contra, la medida quedará anulada. Para evitar ese desenlace, Miguel Pichetto , jefe del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), se reunió este lunes con el asesor presidencial Santiago Caputo .

Al sumarse la UCR, en la cámara baja no hay consenso para aprobar fondos reservados de la SIDE. La bancada conducida por Rodrigo De Loredo comunicó esa decisión después de una reunión que tuvo en el anexo del Congreso, en la que pronosticaron un "un fuerte cuestionamiento" al DNU que llegaría con un comunicado.

En el texto, difundido este martes por la noche, el radicalismo destacó que con los $ 100 mil millones que se agregaron a los gastos reservados de la SIDE, la asignación presupuestaria para el organismo se multiplica por ocho, "al mismo tiempo que dicen que no ha plata para los jubilados". El bloque manifestó su preocupación porque la medida especifica que se trata de "fondos de carácter reservado, evitando rendir cuentas o dar información de carácter público sobre el uso de los mismos".

"Según establece nuestra Constitución, esa asignación presupuestaria debe realizarla el Congreso Nacional, sobre todo teniendo en cuenta que de ninguna manera se da una situación de excepcionalidad como para hacerlo vía DNU", agregó la bancada de la UCR.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/diputadosucr/status/1818438101057892728&partner=&hide_thread=false #SIDE Exigimos el urgente tratamiento en la Bicameral de Trámite Legislativo de los DNU sobre la SIDE.



Comunicado pic.twitter.com/RPf6kVSfxJ — Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) July 31, 2024

"En este marco -continúa el comunicado- exigimos que de manera urgente tanto el DNU de reorganización del organismo de inteligencia como el de aumento presupuestario sean tratados en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, al mismo tiempo que reclamamos la urgente conformación de la comisión bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia".

Como explicó Letra P, la bicameral de inteligencia, encargada de controlar la actuación de los espías, no se constituyó porque Karina Milei intervino en la negociación que llevaba Victoria Villarruel para cambiar la composición y la elección del presidente. Al no estar funcionando, los gastos reservados no tienen control.

Apuran comisión

Sin los votos para sostener el DNU, el Gobierno no tiene más opción que anticipar el debate en la bicameral, que preside el senador libertario Juan Carlos Pagotto: sería el jueves próximo. Está tarde, los diputados Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (HCF) y el senador Carlos Espinola (Unidad Federal), le enviaron una nota a Pagotto para que inicie el tratamiento.

De lo contrario, transcurridos 20 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial -diez para el envío y la misma cantidad de espera-, las cámaras pueden tratar el decreto sin esperar un dictamen.

Es lo que pedirá el bloque de Unión por la Patria, en caso de que la oposición dialoguista no logre fijar una hoja de ruta. Es parte de la conversaciones del jefe de la bancada en Diputados, Germán Martínez, con sus dirigidos, que en este tema tendrán de socio al radicalismo.

"Todo lo referido a la inteligencia es sumamente sensible para la democracia y por lo tanto requiere de un debate profundo, serio y transparente. Hacer un aumento de semejante magnitud y por la vía de DNU no hace más que sumar incertidumbre y sospechas sobre el uso de los fondos públicos", apuntó el bloque de la UCR en el comunicado.

"La transparencia y la rendición de cuentas, y es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones. Por lo tanto vemos con mucha preocupación que desde el Gobierno se busque evadir esos controles", cierra el pronunciamiento radical.