Santa Fe: cómo será el remplazo de Gisela Scaglia en la vicegobernación cuando asuma como diputada

La pregunta es inevitable: ¿Qué ocurrirá con la vicegobernación si Gisela Scaglia , quien casi con seguridad será la primera candidata de la coalición comandada por Maximiliano Pullaro en octubre, logra una banca en Diputados? No hay demasiados antecedentes en la historia de Santa Fe de un hecho similar.

Cuando se concrete su candidatura , la vicegobernadora tendrá la chance casi segura de acceder a una banca y dejará su cargo de vicegobernadora. La actual Constitución de Santa Fe solo contempla un mecanismo de reemplazo en caso de que quien ocupa la vicegobernación se encuentre reemplazando de manera permanente al gobernador.

El artículo 67 de la actual Carta Magna , que está siendo reformada, señala que "en caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente del vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, lo sustituye el presidente provisional del Senado mientras se procede a nueva elección, la que no puede recaer en este último, para completar período. La convocatoria debe hacerse dentro del plazo de diez días y la elección realizarse en término no mayor de noventa días".

Nada dice, en cambio, frente a la ausencia permanente de quien ocupe la vicegobernación sin tener a cargo el Ejecutivo, que es el caso de Scaglia.

Para ello, hay que recurrir al reglamento interno del Senado . En el artículo 42 del Capítulo III señala que "en caso de que el Vicegobernador esté temporaria o definitivamente impedido para desempeñar la Presidencia, será reemplazado en el ejercicio del cargo por el Presidente Provisional o el Vicepresidente Provisional, en su caso, quién lo asumirá con todos los derechos, deberes y atribuciones que la Constitución de la Provincia y este Reglamento acuerdan al titular, sin perder su condición de Senador".

#Elecciones 26 de octubre Santa Fe: Pullaro le propuso a Scaglia que encabece la lista y le ofreció el tercer lugar al socialismo https://t.co/6i5zJpaSE0 @pfornero pic.twitter.com/jiZQ85u5Ep

Así las cosas, ante la ausencia de la vicegobernadora, quien se hará cargo es el presidente provisional del Senado, lugar hoy ocupado por Felipe Michlig, hombre de estrechísima confianza de Pullaro. Sobre el titular de la UCR recaerá la presidencia de la cámara alta provincial, hoy responsabilidad de Scaglia.

Felipe Michlig.jpg Felipe Michlig, aliado estratégico del gobernador electo Maximiliano Pullaro.

Allí hay un dato central: el orden en la línea sucesoria no se ata a un nombre propio, sino al cargo. "Sigue siendo una presidencia pro-tempore. Si el año que viene asume otra persona en el Senado, será quien se haga cargo de las funciones que dejará la vice", aclaran quienes conocen la materia. Asimismo, si en algún momento se ausentara Michlig, quien continúa es el presidente de la Cámara de Diputados, lugar que hoy detenta la socialista Clara García.

Un ítem más. Como presidente provisional del Senado en reemplazo de la vicegobernadora, Felipe Michlig será también quien reemplace a Maximilano Pullaro en la jefatura del Ejecutivo cuando este se ausente de su cargo.

Un antecedente muy distinto en Santa Fe

Hay que trasladarse 35 años atrás para encontrar un antecedente a la vacancia de la vicegobernación. El 29 de junio de 1990, Antonio "Trucha" Vanrell fue destituido por la Legislatura luego de ser acusado de corrupción por la compra millonaria de juguetes y zapatillas, un caso por el que resultó finalmente condenado en 2002. En aquel momento, su reemplazo fue el senador Augusto Fischer. De aquel cuerpo formaba parte también Miguel Ángel Robles, electo vicegobernador un año más tarde en la fórmula junto a Carlos Reutemann.