El 9 de agosto, Figueroa fue desplazada de su cargo por la Corte Suprema después de cumplir 75 años, la edad límite para ejercer la magistratura. El expediente a tratar, justamente, permite que la camarista continúe por cinco años . El oficialismo intentó dos veces aprobarlo pero no tuvo los votos y, pese a la presión de Cristina, por ahora el panorama no es muy diferente, aunque sus negociadores barajan algunas opciones, al menos hasta las elecciones del 22 de octubre. Nadie puede predecir el escenario del día siguiente .

Los apuntados

Para no complicar su campaña, que tiene a la reforma de Ganancias como gran caballito de batalla, Massa debería ayudar a Cristina a sumar los votos de Weretilneck y Espínola o el de al menos uno de ellos. Con ambos, el candidato presidencial tiene algún pasado cercano. Hace diez días, difundió una declaración del gobernador electo de Río Negro en la que decía considerarse "amigo" del ministro y "tener una relación cercana con él". Para el comunicado oficial de Unión por la Patria, esa frase significó el respaldo de otro líder provincial.

Los voceros de Weretileneck relativizan esa interpretación. "En la misma entrevista le preguntaron a quién iba a votar y respondió que faltaba mucho", aclaran. Hasta el año pasado, el senador fue un aliado habitual del oficialismo, pero cambió de actitud cuando inició la campaña electoral y su partido local, Juntos Somos Río Negro (JSRN), presentó lista legislativa para competir con boleta corta, sin candidato presidencial adosado. No le fue bien: en las primarias terminó cuarto.

En agosto, Weretilneck no quiso votar el pliego de Figueroa, según la explicación que dio a los medios locales, porque considera que no se deben extender los mandatos de los magistrados. Como explicó Letra P, después de las primarias, el rionegrino informó que está dispuesto a aprobar los otros 74 pliegos, no el de la camarista que quiere sostener la vicepresidenta. Su posición no varió. "Él va a dar cuórum. Va a votar Ganancias, UVA y los 74 pliegos. Cuando se trate el de Figueroa, votará en contra", responden sus voceros.

Aun si tomara esa decisión, en el oficialismo hay una esperanza: como los pliegos judiciales serán lo primero en tratarse, si Weretilneck permanece en su banca y ayuda con el cuórum, habría 36 votos positivos. Ante esa situación, sólo si la oposición tuviera asistencia perfecta -dato no menor-, habría empate y la definición la tendría Cristina. El rionegrino todavía no define si, ante esa maniobra, se hará el distraído o se parará de su banca y dejará caer la sesión.

Espínola abandonó el Frente de Todos en febrero junto a tres oficialistas más y hasta las primarias no había dado señales de volver a conversar con sus antiguos compañeros. En estas semanas se sumó a negociaciones por la ley de alquileres, el rescate a los deudores de créditos UVA y la reforma de Ganancias, suficiente para sembrar esperanzas en la vicepresidenta sobre un oportuno retorno.

El exmedallista olímpico no estuvo en las cuentas de los negociadores oficialistas en los dos intentos fallidos por aprobar los pliegos, cuando se mostraba cercano al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Con todo, en estos días, sus voceros no descartan nada. "Falta mucho, demasiado", responden sobre la sesión diseñada para dentro de seis días. "Tengo que ver bien qué pliegos son" es lo único que se le escuchó decir al senador, sin entrar en detalles.

Massa supo tener buena relación con Espínola e influyó para que en 2021 Cristina aceptara que compitiera en el Frente de Todos. Perdió esa elección, pero logró ser reelegido por la minoría como senador hasta 2027. La vicepresidenta necesita que la ayude ahora. El ministro de Economía, también.